شكري: سنعمل خلال قمة السبت المقبل لخفض التصعيد وصولا لوقف إطلاق النار

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر ستعمل خلال قمة السبت المقبل من أجل خفض التصعيد وصولًا لوقف إطلاق النـار ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غـزة، حسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع وزير الخارجية المصري: "استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية انتهاك للقانون الدولي".

وشدد على أن التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى دول الجوار أمر غير وارد.

وذكر شكري، أن مصر حذرت مرارا من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غـزة.