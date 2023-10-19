شيرين غالب عضوًا بالهيئة العليا ورئيسًا للجنة الصحة بحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس في الانتخابات الرئاسية

قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية تعيين الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، عضوًا بالهيئة العليا للحملة، ورئيسًا للجنة الصحة، وذلك لما تحظى به من تقدير لدى الرأى العام، وما لها من إسهامات علمية وعملية في خدمة مهنة الطب والأطباء.

وقالت الدكتورة شيرين غالب، إن ما تمر به مصر وما يحاوطها من أخطار يستدعي الاصطفاف الوطنى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه التصدي للمخطط الصهيوني الرامي لإبادة وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابعت رئيس لجنة الصحة، أننا أمام جهد مخلص وعمل ممنهج على مدار 10 سنوات أسفر عن خلو مصر من فيروس "س"، وعلاج مئات الآلاف من المرضى بالمبادرات الرئاسة التي أطلقت خلال الفترة الماضية في مختلف التخصصات.

وأشارت غالب، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تجريبيًا في بورسعيد من المقرر أن يوفر حماية اجتماعية وعلاجية لملايين المرضى في كافة محافظات الجمهورية طبقا للمخطط الزمني لتنفيذه بجودة وكفاءة ودون تحمل أعباء إضافية.



وأوضحت نقيب أطباء القاهرة، أن أطباء مصر قد سجلوا صمودًا أسطوريًا في مواجهة جائحة كورونا، وكانوا بمثابة خط الدفاع الأول عن الوطن الذي تجاوز هذه المحنة بأقل خسائر مقارنة بتجارب دول عظمى، وقد آن الآوان أن يرد لهم الجميل بإقرار قانون المسؤلية الطبية وحماية حقهم في ممارسة المهنة دون التعرض لاعتداءات أو مخاطر وتحسين أوضاعهم الاقتصادية هو ما وعد به الرئيس وتسعى الحكومة إلى تنفيذه.

واختتمت رئيس لجنة الصحة بحملة مواطن، أننا أمام رئيس يولي ملف الصحة أهمية كبرى، على صعيد تطوير المستشفيات وجاهزيتها وجودة الخدمات المقدمة برغم ضعف الإمكانات والموارد المخصصة في الموازنة العامة للدولة.



يذكر أن الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، تتولى رئاسة قسم الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني والأمين العام لاتحاد الأطباء الشرعيين العرب ورئيس الجمعية الدولية للقانون وعلوم الطب الشرعي.