اتحاد الغرف التجارية العربية: القطاع الخاص يمثل 75% من الناتج المحلي العربي

أكد سمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القطاع الخاص العربي يمثّل 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويستوعب نحو 75% من المواطنين العرب في قوة العمل، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل في لعب الأدوار بين القطاع الخاص والحكومات العربية، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.

وقال ناس في كلمته خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته الـ 20، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان: "يقع على عاتق القطاع الخاص دور كبير في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس على الأرض في المنطقة العربية، ولا يعني ذلك الدور فقط توظيف الشباب العربي وطالبي العمل، ولكن أيضا النهوض بالاقتصادات العربية ورفع مستوى القطاع الخاص العربي ليس فقط لزيادة التجارة البينية ولكن أيضا للولوج إلى الأسواق العالمية".



ودعا ناس إلى العمل على وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية، فضلًا عن العمل من أجل تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.