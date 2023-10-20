"موديز" تضع تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل

الاقتصاد
بوابة الفجر


وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس تصنيف إسرائيل، وهو عند ‏A1‎،  قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع ‏حركة حماس.‏


وقالت موديز "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما ‏طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية ‏العامة والاقتصاد".‏


وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية باستخدام ما يعرف بمبادلات ‏مخاطر الائتمان السيادي قفزة كبيرة. ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر ‏الائتمان إما كأداة للحماية أو للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء ‏المبادلات لإسرائيل 80%.‏


ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف ‏الثلاث الرئيسية وهي ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز وفيتش.‏


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراجعة ‏السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.‏

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