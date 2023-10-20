ارتفاع أسعار النفط وتتجه لثاني مكاسب أسبوعية على التوالي



ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات جلسة الجمعة كما تتجه نحو ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 93.33 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.17% مسجلة 90.42 دولار للبرميل.

ويتزامن مع مكاسب أسعار النفط توقعات بإنزال قوات إسرائيلية برية، مما أجج مخاوف من تعميق الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل لدى IG توني سيكامور إن الأمور يبدو وأنها تخرج عن السيطرة، مشيرًا إلى أن القلق الأكبر لا يزال هو تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وإمكانية رؤية قوات الدفاع الإسرائيلية تدخل غزة في نهاية هذا الأسبوع بما يحمل مخاطر صعودية لأسعار النفط.

ووفقًا لسيكامور، فإن سعر الخام الأميركي قد يرتفع لأعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر أيلول عند 95.03 دولار للبرميل، إذا اخترق مستوى المقاومة عند 91.5 دولار للبرميل.

كما تلقت أسعار الخام دعمًا من توقعات بزيادة العجز في الربع الأخير من هذا العام، بعدما مدد كبار المنتجين -السعودية وروسيا- تخفيضات الإمدادات حتى نهاية هذا العام.

وفي سياق منفصل، خففت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات عن قطاع النفط والغاز في فنزويلا.

وتعليقًا على تلك الخطوة، قال مصدر في أوبك+ ":دعونا نرى مستوى زيادة الإنتاج... ربما تكون كميات ‏صغيرة، ومن ثم من غير المرجح أن نشهد تغييرا في السياسة".‏