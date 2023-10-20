أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أشهر وتتجه لمكاسب أسبوعية



ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة العشرين من أكتوبر تشرين الأول، وتتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي تقترب من نهايتها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 1988.60 دولار للأونصة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة أمس الخميس إنهم سيرون قريبًا الجيب الفلسطيني "من الداخل".

من جانبه، قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كايل رودا إن هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقًا، وربما صراع طويل الأمد لذلك يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة".

وفي سياق منفصل، أقر جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي بوجود إشارات على تراجع حدة التضخم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا التباطؤ ‏المرحب به في معدل التضخم ليس كافيًا للوقوف على اتجاه واضح للأسعار،