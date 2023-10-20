الأسهم اليابانية تتراجع بنهاية الجلسة لتسجل خسائر أسبوعية 3.2%

تراجع مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات جلسة الجمعة العشرين من أكتوبر تشرين الأول، بعد تراجعات كبيرة في وول ستريت، مسجلًا خسائر أسبوعية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.54% إلى 31259 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية 3.2%.

أما المؤشر توبكس فتراجع بنسبة 0.38% عند 2255 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2%.

وأقدم المستثمرون على بيع الأسهم اليابانية بعد أن وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% للمرة الأولى منذ 20 يوليو تموز 2007، على الجانب الآخر، هبطت الأسهم الأميركية، وسط مخاوف المستثمرين مما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول: "فتحت السوق على انخفاض لكن المؤشر نيكي قلص خسائره لأن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها.. هذا نمط في أحدث التحركات بالسوق".



وهبط سهم شركة فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.51% ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، كما خسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.04%.

على الجانب الآخر، قفز سهم دايتشي سانكيو 14.42% بعد أن أعلنت شركة الأدوية عن اتفاقية بقيمة 5.5 مليار دولار مع شركة ميرك لتطوير ثلاثة علاجات محتملة للسرطان.