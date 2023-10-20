كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت الجمعة 20-10-2023 في دوري السوبر الافريقي 2023

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت الجمعة 20-10-2023 في دوري السوبر الافريقي 2023،يخوض الفريق الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة ضد فريق سيمبا التنزاني في إطار دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم. هذه البطولة هي مباراة جديدة تمامًا في تنظيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويتطلع الأهلي لتقديم أداء قوي والفوز بلقبها الأول فيها، وخاصة بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2023، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الملعب الوطني مكايا» في عاصمة تنزانيا دار السلام.

تُلعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، ومقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الجمعة في دار السلام. بالنسبة لمباراة الإياب بين الفريقين، ستُلعب في الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت الجمعة 20-10-2023 في دوري السوبر الافريقي 2023

التقاء الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مباريات تاريخية سابقة في إطار دوري أبطال إفريقيا، قبل أن تعيد المواجهة نفسها هذه المرة في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى. ويأتي هذا اللقاء كجزء من مباريات الافتتاح للبطولة.

سبق للفريقين أن التقيا في دوري أبطال إفريقيا 4 مرات، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين، فيما انتصر سيمبا التنزاني في مباراتين فقط. وقد نجح المارد الأحمر في تسجيل 6 أهداف في تلك المباريات، بينما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.

إذا تخطى الأهلي سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في نصف نهائي البطولة.

وفيما يتعلق بالنصف النهائي الآخر، سيتم تحديد الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) والترجي ومازيمبي.

تردد قناة On Time Sports 1 الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

أعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" الحصول على حق إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا وأسندت التعليق إلى محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية ويمكن استقبالها باتباع الآتي:القمر: نايل سات.



التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

قناة أبوظبي الرياضية حصلت أيضًا على حقوق نقل مباريات البطولة وعينت المعلق المصري عصام عبده للتعليق عليها ويمكن استقبالها باتباع الآتي:القمر: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC Extra 1 SD الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

مجموعة قنوات SSC السعودية أعلنت هي الأخرى نقل مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة Extra 1 بتقنية HD وSD وأسندت التعليق عليها إلي المعلق عبدالله الحربي ويمكن استقبالها باتباع الآتي:القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

القيمة التسويقية لـ سيمبا

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق سيمبا التنزانى 3.3 مليون يورو، ويعتبر الحارس المغربي أغلى لاعب بما يعادل 1.2 مليون يورو، بالإضافة إلى الحارس المتألق أيشي مانولا الذى عاد من الإصابة.

ويعتبر سيمبا هو نادي كرة قدم من دار السلام، يقع في شارع مسيمبازي، كارياكو، تنزانيا، وتأسس الفريق عام 1936، ويلعب مبارياته في ملعبين، استاد أوهورو واستاد بينجامين مكابا الوطني.

ووصل سيمبا للمباراة النهائية من كأس الاتحاد الأفريقي عام 1993 ولكنه خسر فيها أمام ستيلا كلوب في ساحل العاج، وكان هذا أعلى إنجاز إفريقي للفريق التنزاني.