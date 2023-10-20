بث مباشر مباراة الأهلي كورة لايف |مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم يلا شوت [ Kooralive ]

بث مباشر مباراة الأهلي كورة لايف |مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم يلا شوت [ Kooralive ]،أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القنوات المخصصة لبث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى. ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق بداية قوية والفوز خارج أرضه لتسهيل مهمته في مباراة الإياب في القاهرة.

بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، يُعد الأهلي واحدًا من المرشحين البارزين للفوز بالبطولة،من ناحية أخرى، يعتمد سيمبا على عاملي الأرض والجماهير كمورّدين للدعم، بالإضافة إلى طموحهم في تحقيق مفاجأة أمام هذا العملاق القاري.

بث مباشر مباراة الأهلي كورة لايف |مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر اليوم يلا شوت [ Kooralive ]

المارد الأحمر يتأهب لبدء مشواره الإفريقي بمواجهة مثيرة ضد بطل تنزانيا، حيث سيخوض أولى تجاربه في بطولة الدوري الإفريقي بمواجهة متوقعة أمام سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

ينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني على ملعبهم في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

بداية بطولة الدوري الإفريقي ستكون في الملعب الوطني مكابا بدار السلام، حيث يتوقع أن تكون الأجواء جماهيرية مثيرة، وذلك بعد نفاذ تذاكر المباراة بعدد يصل إلى نحو 60 ألف تذكرة.

الأهلي يتطلع إلى بداية قوية في مواجهة سيمبا، خاصة أنه لم يسبق له الفوز على هذا الملعب، وهذه هي التجربة الأولى له في بطولة الدوري الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مرة أخرى مع سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في ملعب القاهرة الدولي في مباراة إياب دور الثمانية من البطولة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتلتقون مع مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يوم غد الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس الموعد في مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسيمبا | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتشاهدون مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح الوسط مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا

تردد قناة أبوظبي الرياضية

المعلومات القيمة تردد القناة 11526 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

ترتيب سيمبا فى الدورى التنزاني

ويتصدر فريق سيمبا ترتيب الدورى التنزانى لكرة القدم برصيد 15 نقطة، بالعلامة الكاملة بعدما فاز فى 5 مباريات.

ويقود المدرب البرازيلي روبرتينيو 63 عاما فريق سيمبا حيث قدم في يناير 2023 لمدة 285 يوما ولعب 10مباريات فاز 5، تعادل في 2 وخسر 4 مباريات بمختلف المسابقات.