فيديو| "شعب مصر خد القرار.. لازم نكسر الحصار".. آلاف المصريين يحتشدون دعمًا لفلسطين أمام المنصة

رفع آلاف المصريين، اليوم، أعلام فلسطين ومصر أمام المنصة في مدينة نصر، دعمًا لفلسطين في جمعة “تحيا مصر لدعم فلسطين”، مرددين: “اضرب يا سيسي.. اضرب يا سيسي.. شعب مصر خد القرار.. لازم نكسر الحصار”

جاء ذلك بعد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال والنساء وكبار السن وكانت آخرهم قصف مستشفى المعمداني التي تخطى عدد القتلى فيها 3000 شخصًا.

وتوافد المواطنين باختلاف أعمارهم على المنصة حاملين أعلام مصر وفلسطين، وذلك تفويضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وانتفضت الجامعات المصرية ومحافظات مصر، الأيام الماضية احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك اعتراضًا على جرائم الكيان الصهيوني وتأييدًا لموقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.