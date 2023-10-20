صور| "فلسطين لن تموت أبدًا".. أهل الإسكندرية يدعمون غزة في سيدي جابر

تجمع الآلاف في ميدان سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، في جمعة “تحيا مصر لدعم فلسطين”، تنديدًا بجرائم الاحتلال في حق أهالي غزة وقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء.

ورفع المتظاهرين لافتات: “فلسطين لن تموت أبدًا”، “معًا لدعم فلسطين”، مرددين هتافات: “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود”.

جاء ذلك بعد المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال والنساء وكبار السن وكانت آخرهم قصف مستشفى المعمداني التي تخطى عدد القتلى فيها 4000 شخصًا.

وتوافد المواطنين باختلاف أعمارهم على المنصة حاملين أعلام مصر وفلسطين، وذلك تفويضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وانتفضت الجامعات المصرية ومحافظات مصر، الأيام الماضية احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك اعتراضًا على جرائم الكيان الصهيوني وتأييدًا لموقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.