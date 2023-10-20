مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون (يلا شوت) بث مباشر

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون (يلا شوت) في الدوري السعودي اليوم الجمعة 20-10-2023 بث مباشر

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مشاهدة مباراة الاتحاد
مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون (يلا شوت)

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون (يلا شوت) في الدوري السعودي اليوم الجمعة 20-10-2023 بث مباشر،يعاود دوري روشن مسابقته مجددًا بعد فترة انتظار، وتم الإعلان عن بدء الجولة العاشرة بمباراتها الافتتاحية. تم تنشيط رابط حجز تذاكر لمباراة الاتحاد والتعاون، ومع توقعات متزايدة من قبل الجماهير بأن هناك تحسينًا في أداء الفريقين على وشك الحدوث، أعلن نادي الاتحاد أسعار التذاكر المخصصة لمختلف الفئات.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون

خلال آخر 20 مباراة جمعت الفريقين في مختلف البطولات، فاز الفريق الغربي في 10 من تلك المباريات، في حين فاز الفريق القصيمي في 6 منها، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

في المواجهة الأخيرة بينهما، فاز التعاون على الاتحاد بنتيجة 2-1 في مباراة أُقيمت في بريدة. سجل هدفي التعاون فهد الرشيدي، بينما سجل هدف الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمد الله. تمت هذه المباراة ضمن جولة الخامسة والعشرين من النسخة السابقة من البطولة، التي توج بها الاتحاد.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون (يلا شوت) بث مباشر

التعاون قدم أداءً ممتازًا في الدوري المحترفين، حيث خسر فقط 5 نقاط منذ بداية الموسم، وهذه النقاط جاءت من تعادل في المباراة الافتتاحية مع الفتح والهزيمة أمام الأهلي في الجولة السادسة. حقق التعاون الانتصار في 7 مباريات من إجمالي مبارياته، منها 3 انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة. يسعى التعاون لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي والتقدم في جدول الترتيب بعد تحقيق الفوز.

الفريق يعيش أوقاتًا مميزة تحت قيادة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، ويعتمد على نجومه المحترفين مثل البرازيليين جواو بيدرو وفلافيو وماتيوس كاسترو وأندري جيروتو، وحارس المرمى ماليسون، والهولندي أشرف المهديوي، والغامبي موسى بارو، والإسباني ألفارو ميتران.

مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي بث مباشر

في المقابل، يسعى الاتحاد إلى استعادة توازنه بعد تعادله في المباراة السابقة مع الفيحاء وخسارته في دربي جدة أمام الأهلي. يعاني الفريق من غيابات مؤثرة، بما في ذلك زكريا هوساوي وحسن كادش نتيجة للإصابة، إلى جانب فابنيو الذي تعرض للإصابة خلال التدريبات. على العموم، يتطلع الاتحاد إلى أن يكون محترفوه في أفضل حالاتهم البدنية، بما في ذلك الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمد الله والبرازيلي إيجور كورنادو والمزيد.

 تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد التعاون

مركز اللاعباللاعبين
حراسة المرمىجروهي
الدفاعأحمد بامسعود، فيليبي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي
وسط الميدانعوض الناشري، كانتي، كورنادو، رومارينيو
الهجومكريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله

مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

يعتبر فريقا الاتحاد والتعاون من بين الفرق الكبيرة في النادي السعودي، ويحتل الاتحاد مكانة خاصة لدى الجماهير بناءً على سجله المتميز من الانتصارات وتحقيق بطولات الدوري عدة مرات، وبالنسبة لفريق التعاون، يجلس في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وهو وصيف البطولة، متأخرًا بفارق النقاط عن فريق الهلال السعودي القائد، بالمقابل تراجع فريق الاتحاد إلى المركز الرابع بعد أن حصل على 19 نقطة في الدوري، وذلك جراء تكبد هزيمتين وتعادل وحيد، بينما فاز في 6 جولات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

المباراةالتعاون ضد الاتحاد
الجولةالجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2024
الموعدالجمعة 20 أكتوبر 2023
الساعة6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية
اسم الملعبمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بسعة 30 ألف مشجع
القنوات الناقلةمنصة شاهد وSSC Sport
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