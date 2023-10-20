بث مباشر مباراة الاهلي ضد سيمبا تويتر ( 0 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت {الدوري الأفريقي 2023}

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت

بطولة جديدة بين Simba - Al-Ahly اليوم، بث مباشر مباراة الاهلي ضد سيمبا تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت، وسيدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحديًا جديدًا حينما يخوض مباراة هامة ضد نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023. ستُلعب هذه المباراة في دار السلام، وتأتي ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم يلا شوت

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2023، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الملعب الوطني مكايا» في عاصمة تنزانيا دار السلام.

يُشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قام بتغيير اسم بطولة الدوري السوبر الأفريقي ليصبح الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك لتجنب التعارض مع البطولة الأوروبية الجديدة "دوري السوبر الأوروبي".

في إطار الاستعدادات للمباراة، شهدت تدريبات الأهلي يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 انضمام اللاعبين الدوليين بعد انتهائهم من مشاركتهم مع منتخب مصر في معسكره الأخير بالإمارات وخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

قام المدير الفني للأهلي، المدرب السويسري مارسيل كولر، بعقد محاضرة للاعبين تضمنت مناقشة الجوانب الفنية والتكتيكية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المنتظرة.

تضمنت الاستعدادات أيضًا فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال. واستكمل الفريق بقية المران بتنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.

قبل البعثة إلى تنزانيا، قام خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإداري بالفريق بالتحضيرات الإدارية اللازمة وضمان توفير كل الأجواء والترتيبات لضمان أن تسير الأمور بسلاسة. هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه بنجاح.

موعد مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى دورى السوبر الإفريقى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر- مكة- السعودية، 7 مساء بتوقيت أبوظبي- دبي- الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى دورى السوبر الإفريقى يوم الجمعة 20-10-2023

قدمت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية إعلانًا سارًا يعزز متعة مشجعي الفريق الكبير الأهلي. أعلنت الشبكة عن نجاحها في التوصل إلى اتفاق مهم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث تمنحها حقوق بث مباريات بطولة الدوري السوبر ليج الأفريقي للموسم الحالي. هذا يعني أن القنوات الرياضية الخاصة بأبوظبي ستقوم ببث هذه المباريات بشكل مجاني ومفتوح في منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشبكة عن التعاقد مع شخصيات رياضية بارزة لتقديم تحليل مميز للمباريات. تم التعاقد مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي، الذي يمتلك خبرة ومعرفة كبيرة في عالم كرة القدم. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع أسطورة كرة القدم المغربية عزيز بودربالة لتقديم تحليل مباريات البطولة عبر القناة.

هذا التطور يجلب محتوى مميزًا وتحليلات متخصصة لمشاهدي القناة، ويعزز تجربة مشاهدة مباريات بطولة الدوري السوبر ليج الأفريقي للمشجعين في منطقة الشرق الأوسط.

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة الحالة AD Sports 1 HD نايل سات 12091 27500 رأسي V 5/6 HD مفتوحة AD Sports 2 HD نايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 SD مفتوحة

نتيجة قرعة بطولة دورى السوبر الإفريقي

المباراة الفريق الأول الفريق الثاني 1 سيمبا التنزاني الأهلي 2 مازيمبى الكونغولي الترجي التونسي 3 إنييمبا النيجيري الوداد المغربي 4 بترو أتليتكو الأنجولي صن داونز الجنوب الإفريقي

تشكيل النادي الاهلي امام سيمبا

مركز اللاعب اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد عبدالمنعم ياسر إبراهيم علي معلول محمد هاني خط الوسط أليو ديانج مروان عطية محمد مجدي أفشة خط الهجوم بيرسي تاو محمود كهربا رضا سليم أو حسين الشحات

مواجهات نصف نهائى دورى السوبر الإفريقى المحتملة

الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا | من هنـــا

الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي سيواجه الفائز من مباراة إنييمبا والوداد.

نظام بطولة الدورى الإفريقى - دورى السوبر الإفريقى بمشاركة الأهلي

تم تحديد موعد المباراة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا، حيث ستجمع بين فريق سيمبا التنزاني والأهلي.

يعد هذا الإصدار من دوري السوبر الإفريقي نسخة تجريبية وسيمتد لمدة أربعة أسابيع. سيتم انطلاق البطولة بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في ملعب دار السلام بتنزانيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا | من هنـــا

تتبع البطولة نظام خروج المغلوب حيث ستتنافس الفرق الثمانية في مباريات الدور ربع النهائي.

ستقام جميع المباريات بما في ذلك نصف النهائي والنهائي بنظام المباراتين الذهاب والإياب.

مباريات نصف النهائي مقرر أن تجري في الفترة بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، وستكون مباراتي النهائي في 5 و11 نوفمبر 2023.

يمثل دوري السوبر الإفريقي نموذجًا تجريبيًا للمسابقة الكاملة للدوري الإفريقي التي ستضم 24 ناديًا إفريقيًا محترفًا. ستنطلق هذه المسابقة خلال موسم كرة القدم 2025/2024. بدلًا من ذلك، يشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة وتتضمن 14 مباراة.

تعرف على جوائز النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي

يحصل بطل مسابقة الدوري الأفريقي على مجموع جوائز يصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار، في حين يحصل الوصيف على مجموع جوائز 2 مليون دولار.

أما الخاسر في المربع الذهبي يحصل على مجموع جوائز مليون و500 ألف دولار، في حين يحصل الفريق المشارك والخاسر من الدور الأول يحصل على 700 ألف دولار.

وتصل مجموع جوائز البطولة حوالي 10 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تصل الجوائز بعد 4 سنوات من انطلاق المسابقة إلى 100 مليون دولار، وذلك بعد زيادة الأندية المشاركة من 8 إلى 16، ثم إلى 24 ناديا في التصور النهائي للبطولة.