مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشريلا شوت في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف الجولة العاشرة دوري روشن السعودي للمحترفين،يتجه الأنظار اليوم الجمعة نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث ستقام مباراة الاتحاد والتعاون في إطار منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. يتم نقل المباراة مباشرة عبر البث التلفزيوني، وتعد هذه المواجهة قمة الجولة العاشرة من الدوري.

خلال العشرين مباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في مختلف البطولات، تمكن الفريق الغربي من تحقيق الفوز في 10 مباريات مقابل 6 انتصارات للفريق القصيمي، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف الجولة العاشرة دوري روشن السعودي للمحترفين

في آخر مواجهة جمعت الفريقين، انتصر التعاون على الاتحاد بنتيجة 2-1 في بريدة، حيث سجل فهد الرشيدي هدفي التعاون، بينما سجل المغربي عبدالرزاق حمد الله هدف الاتحاد. تمت هذه المباراة ضمن جولة الخامسة والعشرين من النسخة السابقة للدوري، الذي توج به الاتحاد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

من المتوقع أن يكون للمباراة أهمية كبيرة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحقيق نتائج إيجابية، سواء من أجل الاستمرار في الصدارة أو تصحيح مسارهما في البطولة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشريلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في السعودية

بعد تعرفنا على الخطوات المحددة من اجل حجز التذكرة من أجل مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي نتطرق الآن للتعرف على القنوات التلفزيونية الناقلة للمباراة والتي يهتم الكثيرون بالبحث عنها والتعرف عليها عبر شبكات الإنترنت المختلفة من أجل الحصول على المتعة الكبيرة في المشاهدة وتكون القناة الناقلة لها هي قناة اس اس سي ويكون التردد الخاص بها في الآتي:

القمر الصناعي نايل سات عرب سات التردد 12523 12417 معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 6 / 5 6 / 5 الاستقطاب أفقي عمودي

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد التعاون

مركز اللاعب اللاعبين حراسة المرمى جروهي الدفاع أحمد بامسعود، فيليبي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي وسط الميدان عوض الناشري، كانتي، كورنادو، رومارينيو الهجوم كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

القناة SSC 1 HD التردد 12380 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون

يبدأ دوري روشن مبارياته من جديد، حيث ستقام المباراة الأولى للجولة العاشرة بعد فترة انتظار، وقد تم الإعلان عن تفعيل رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون وسط توقعات متزايدة من قبل الجماهير بأن هناك تحسين في أداء الفريقين على وشك الحدوث، ونشرت منصة نادي الاتحاد أسعار التذاكر المخصصة لمختلف الفئات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا



مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف

الفئة سعر التذكرة (ريال سعودي) الفئة الموحدة 20 ريال الفئة الفضية المتوسطة 75 ريال الفئة الذهبية 100 ريال الدرجة الفاخرة 250 ريال

وخسر البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق جهود زكريا هوساوي بسبب عارض صحي، وحسن كادش خلال مشاركتهما، مع المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلى فابنيو الذي تعرض للإصابة خلال التدريبات، ويأمل في أن يكون محترفيه في أفضل حالاتهم البدنية خاصة الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق وهدافه ومواطنه نجولو كانتي إلى جانب المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيجور كورنادو ومواطنيه مارسيلو جروهي ورومارينيو.