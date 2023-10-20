مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشريلا شوت في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف الجولة العاشرة دوري روشن السعودي للمحترفين

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مشاهدة مباراة الاتحاد
مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشريلا شوت

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف الجولة العاشرة دوري روشن السعودي للمحترفين،يتجه الأنظار اليوم الجمعة نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث ستقام مباراة الاتحاد والتعاون في إطار منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. يتم نقل المباراة مباشرة عبر البث التلفزيوني، وتعد هذه المواجهة قمة الجولة العاشرة من الدوري.

خلال العشرين مباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في مختلف البطولات، تمكن الفريق الغربي من تحقيق الفوز في 10 مباريات مقابل 6 انتصارات للفريق القصيمي، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف الجولة العاشرة دوري روشن السعودي للمحترفين

في آخر مواجهة جمعت الفريقين، انتصر التعاون على الاتحاد بنتيجة 2-1 في بريدة، حيث سجل فهد الرشيدي هدفي التعاون، بينما سجل المغربي عبدالرزاق حمد الله هدف الاتحاد. تمت هذه المباراة ضمن جولة الخامسة والعشرين من النسخة السابقة للدوري، الذي توج به الاتحاد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

من المتوقع أن يكون للمباراة أهمية كبيرة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحقيق نتائج إيجابية، سواء من أجل الاستمرار في الصدارة أو تصحيح مسارهما في البطولة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشريلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في السعودية

بعد تعرفنا على الخطوات المحددة من اجل حجز التذكرة من أجل مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي نتطرق الآن للتعرف على القنوات التلفزيونية الناقلة للمباراة والتي يهتم الكثيرون بالبحث عنها والتعرف عليها عبر شبكات الإنترنت المختلفة من أجل الحصول على المتعة الكبيرة في المشاهدة وتكون القناة الناقلة لها هي قناة اس اس سي ويكون التردد الخاص بها في الآتي:

القمر الصناعينايل ساتعرب سات
التردد1252312417
معدل الترميز2750027500
معامل تصحيح الخطأ6 / 56 / 5
الاستقطابأفقيعمودي

 تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد التعاون

مركز اللاعباللاعبين
حراسة المرمىجروهي
الدفاعأحمد بامسعود، فيليبي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي
وسط الميدانعوض الناشري، كانتي، كورنادو، رومارينيو
الهجومكريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

القناةSSC 1 HD
التردد12380
الاستقطابأفقي
الترميز27500
التصحيح3/4

 

 

 

 

 

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون

يبدأ دوري روشن مبارياته من جديد، حيث ستقام المباراة الأولى للجولة العاشرة بعد فترة انتظار، وقد تم الإعلان عن تفعيل رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون وسط توقعات متزايدة من قبل الجماهير بأن هناك تحسين في أداء الفريقين على وشك الحدوث، ونشرت منصة نادي الاتحاد أسعار التذاكر المخصصة لمختلف الفئات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون | من هنـــا
 

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2023-2024 كورة لايف 
الفئةسعر التذكرة (ريال سعودي)
الفئة الموحدة20 ريال
الفئة الفضية المتوسطة75 ريال
الفئة الذهبية100 ريال
الدرجة الفاخرة250 ريال

وخسر البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق جهود زكريا هوساوي بسبب عارض صحي، وحسن كادش خلال مشاركتهما، مع المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلى فابنيو الذي تعرض للإصابة خلال التدريبات، ويأمل في أن يكون محترفيه في أفضل حالاتهم البدنية خاصة الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق وهدافه ومواطنه نجولو كانتي إلى جانب المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيجور كورنادو ومواطنيه مارسيلو جروهي ورومارينيو.

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