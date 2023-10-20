بث مباشر ( 0 - 0 ) | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري السوبر الإفريقي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

كأس السوبر مع Simba - Al-Ahly اليوم ، بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري السوبر الإفريقي.. يلا شوت، وتتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية وجماهير المارد الأحمر إلى ملعب مكابا بمدينة دار السلام في تنزانيا اليوم الجمعة. يترقبون مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم. هذا اللقاء الحيوي يشكل أولى خطوات فريق القلعة الحمراء في بطولة الدوري الأفريقي.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري السوبر الإفريقي

"بوابة الفجر" بفخر وسرور يقدم لجمهوره العزيز بث مباشر لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي ستُلعب اليوم الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2023. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

ستُقام هذه المباراة المثيرة على أرضية ملعب "الملعب الوطني مكايا"، الواقع في العاصمة التنزانية دار السلام. يعتبر هذا اللقاء فرصة رائعة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء الأهلي وسيمبا في بطولة تُعد واحدة من أبرز المسابقات الإفريقية.

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ويعول المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، على إمام عاشور بجانب خبرات الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو، إضافة إلى الأعمدة الأخرى في فريق الأهلي مثل حسين الشحات والحارس محمد الشناوي. سيكون لدينا فرصة مثالية لرؤية تألق هؤلاء النجوم في هذا اللقاء المهم.

وفضل المدير الفني مارسيل كولر استبعاد المهاجم الفرنسي الجديد، أنطوني موديست، نظرًا لإصابته بنزلة برد منعته من السفر إلى تنزانيا. ويجري نجم الدفاع محمد عبدالمنعم اختبارًا طبيًا نهائيًا صباح اليوم لتقييم حالته واتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في اللقاء. تعرض عبدالمنعم لإصابة في القدم أثرت على مشاركته في التدريبات الجماعية قبل سفر الفريق.

بالنسبة لفريق سيمبا، يتطلع بقيادة مدربه البرازيلي روبرتو أوليفيرا إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل. يعول سيمبا بشدة على تألق نجمه الزامبي الخبير كلاتوس تشاما.

مع ذلك، يعيش الأهلي حالة رائعة في هذه الفترة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وهذا يضع الفريق في وضع ممتاز لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء.

◄ موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

سيتقابل الأهلي مع فريق سيمبا التنزاني في مباراة مهمة تُقام في السادسة مساء يوم الجمعة في ملعب دار السلام. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة الدوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). ومن المقرر أن تُلعب مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في القاهرة يوم 24 أكتوبر.

التوقيت الدولة 6:00 م مصر وتنزانيا وقطر والسعودية 7:00 مساء أبو ظبي وعمان 20:00 pm دول المغرب العربي

◄ طريق الأهلي في الدوري الأفريقي

في حال تخطى الأهلي فريق سيمبا التنزاني، سيتقابل مع الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي. وفيما يتعلق بالنصف النهائي الآخر، سيجمع بين الفائز من مباراة الوداد وأنيميا وبين الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي.

◄ القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون متاحة للمشاهدين عبر قناة أون تايم سبورتس وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى منصة "فيفا بلس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

تم التأكيد على أن النادي الأهلي سيرتدي الزي الأسود بالكامل في هذه المباراة تضامنًا مع فلسطين، وكان قد تم تقديم طلب لارتداء شارات سوداء في هذا اللقاء.

بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم تضم في نسختها الجديدة 8 أندية مشاركة وهي: الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، والترجي الرياضي التونسي، وسيمبا التنزاني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وأنيمبا النيجيري، ومازيمبي الكونغولي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

إليكم فيما يلي جدول يوضح طريقة استقبال قناة أبو ظبي بتردداتها الجديدة 2023:

القناة 1- AD Sports 1 HD القمر الصناعي النايل سات التردد 12091 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي V معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد 2- AD Sports 2 HD الناقلة لمباراة سيمبا والاهلي

القناة 2- AD Sports 2 HD التردد 12226 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 3/4

نظام بطولة الدوري الافريقي 2023-2024

تمت افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم للمرة الأولى هذا العام بمشاركة 8 أندية أفريقية. تم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث يتنافس كل فريق في المجموعة مع باقي الفرق ذهابًا وإيابًا. ومن ثم، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي. وفي النهاية، يلتقي الفائزان من دور نصف النهائي في المباراة النهائية. مباراة الافتتاح جمعت الأهلي وسيمبا التنزاني في هذه البطولة.

لفريق الأهلي المصري (حامل لقب دوري ابطال افريقيا) الوداد الرياضي المغربي الوصيف الترجي التونسي مازيمبي الكونغولي سيمبا التنزاني بترو أتلتيكو الأنجولي صن داونز الجنوب إفريقي إنيمبا النيجيري

تشكيل الأهلي ضد سيمبا

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني خط الوسط أحمد نبيل كوكا (إمام عاشور) - أليو ديانغ - مروان عطية خط الهجوم حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

طريق الأهلي قبل بطولة كأس السوبر الافريقي 23-2024

يبدأ الأهلي المصري مشواره في الدوري الأفريقي بمواجهة سيمبا التنزاني، وترتقب الجماهير بشغف تحقيق الفريق للفوز باللقب، على الرغم من صعوبة المهمة. يعزى هذا التحدي إلى ارهاق اللاعبين بعد مشاركتهم في العديد من المباريات الودية مع منتخباتهم الوطنية. اليكم نظرة على مشوار وأداء الأهلي المصري في الفترة السابقة قبل المواجهة المرتقبة مع سيمبا التنزاني:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا | من هنـــا

- في الدوري المصري، حقق الأهلي فوزًا بنتيجة 2-0 على المصري، وأيضًا فاز بنتيجة 4-1 على الإسماعيلي.

- تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية في كأس مصر بعد فوزه على إنبي بنتيجة 2-1.

- قدم الأهلي أداء متميزًا في دوري أبطال إفريقيا حيث حقق فوزًا ساحقًا على سان جورج الإثيوبي بنتيجة 7-0.

إن هذه النتائج تجسد تحسن أداء الأهلي وجاهزيته قبيل مباراته المهمة أمام سيمبا.

تاريخ مواجهات الاهلي وسيمبا

التقى الاهلي وسيمبا 4 مرات قبل مواجهة اليوم في دوري ابطال افريقيا، حيث فاز الاهلي في مبارتين منهما بينما استقبلت شباكه هدفين:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا | من هنـــا

تمكن الأهلي من تسجيل 6 أهداف في شباك سيمبا.

فاز الأهلي بنتيجة 5 – 0 على سيمبا وهي أكبر نتيجة فوز حققها في عام 2019.

أين تبث مباراة الاهلي وسيمبا اليوم؟

تذاع مباراة الاهلي ضد سيمبا عبر قناة ابوظبي الرياضية، اون تايم سبورتس.

إلى هنا نكون قد وصلنا برفقتكم لنهاية مقالنا حول مباراة الاهلي وسيبما التنزاني Al-Ahly vs Simba Tanzania ؛ في مباراة ذهاب دور ال16 بطولة كأس السوبر الافريقي لعام 2023-24 وتعرفنا على الموعد والقنوات الناقلة وابرز التوقعات حول مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني وكيفية مشاهدتها عبر الانترنت مجانا.