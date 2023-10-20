قمة مجلس التعاون و"آسيان" تدعو للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين

دعت قمة دول مجلس التعاون الخليجي و"آسيان" إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين، مدينة جميع الهجمات على المدنيين ودعت كل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ودان بيان قمة مجلس التعاون ورابطة الآسيان المدنيين، جميع الهجمات ضد المدنيين "داعيا "جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة.

كما طالبت القمة باستعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

كما دعا "جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م"، مطالبا بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن".

وحث "جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدا "دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيرانها وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع".