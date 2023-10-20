كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم في الدوري الإفريقي [المارد الأحمر VS اسود تنزانيا]

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم

ليلة المارد الأحمر مع Simba - Al-Ahly الليلة، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم في الدوري الإفريقي، اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، ستشهد مباراة مهمة جدًا ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي في بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى. هذه المباراة ستُقام على أرضية ستاد "الملعب الوطني مكايا"، الواقع في عاصمة تنزانيا، دار السلام.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا يلا شوت اليوم في الدوري الإفريقي

"بوابة الفجر" يسره أن يقدم لكم بث مباشر حصري لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي تجري اليوم، الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

ستُلعب المباراة في ملعب "الملعب الوطني مكايا"، الواقع في عاصمة تنزانيا دار السلام. وتعد هذه المواجهة فرصة مثالية لمحبي الساحرة المستديرة لمتابعة أحداث مثيرة وتصاعد التنافس بين الأهلي وسيمبا.

"بوابة الفجر" يستمر في تقديم تغطية مميزة للأحداث الرياضية البارزة. ونحن هنا لضمان تجربة مشاهدة رياضية استثنائية للجماهير. انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بمشاهدة هذه المواجهة الحماسية والإثارة في بطولة دوري السوبر الإفريقي."

سيكون هذا اللقاء محور اهتمام عشاق كرة القدم ومتابعي هذه البطولة الجديدة. سيتنافس الفريقان على تحقيق الفوز في ذهاب دور الثمانية، حيث سيحاول كل فريق السيطرة على المباراة وتسجيل الأهداف. ستكون هذه المواجهة مناسبة هامة لتقديم أداء جيد والتقدم نحو الأدوار النهائية في البطولة.

الملعب الوطني مكايا سيكون الشاهد على الإثارة والتشويق، وسيكون مكانًا حيويًا يستقطب الجماهير ومتابعي اللعبة. سيتوجب على الفرق التحضير بشكل جيد لهذا اللقاء الهام والتأكيد على قدراتها في المنافسة في هذه البطولة الجديدة.

ستكون هذه المباراة فرصة لعشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة المهارات والأداء المميز للأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي. وتتوقع الجماهير حدثًا رياضيًا مثيرًا يسجل في تاريخ هذه البطولة الجديدة.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي بث مباشر

اليوم، يُنطلق النادي الأهلي في رحلته ببطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، حينما يلتقي بفريق سيمبا على أرضية ملعب بطل تنزانيا. يتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة للمضي قدمًا في البطولة.

من المتوقع أن يُعتمد المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، على تشكيلة قوية تجمع بين نجوم الفريق، بما في ذلك الحارس محمد الشناوي ولاعبي الوسط البارزين مثل أليو ديانج ومروان عطية. سيكون هدفهم الرئيسي هو تحقيق الفوز أو التعادل للعبور بمرحلة الذهاب بسلام.

مع غياب الظهير الأيسر علي معلول والمهاجم الفرنسي أنتوني موديست بسبب إصابة الأخير بفيروس كورونا، سيكون على باقي اللاعبين تعويض غياباتهم وتقديم أداء قوي في هذا اللقاء.

تعد هذه المباراة بداية مثالية لمشوار الأهلي في بطولة دوري السوبر الإفريقي، ومن المتوقع أن تكون مشتعلة ومثيرة. سيتابع عشاق الكرة الإفريقية هذا اللقاء بشغف وحماس، متطلعين لرؤية فرقهم تحقق النجاح وتحقيق اللقب.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا يلا شوت

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

إليكم فيما يلي جدول يوضح طريقة استقبال قناة أبو ظبي بتردداتها الجديدة 2023:

القناة 1- AD Sports 1 HD القمر الصناعي النايل سات التردد 12091 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي V معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد 2- AD Sports 2 HD الناقلة لمباراة سيمبا والاهلي

القناة 2- AD Sports 2 HD التردد 12226 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H معامل تصحيح الخطأ 3/4

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023 بمواجهة فريق سيمبا على أرض ملعب الملعب الوطني ماكابا في دار السلام، عاصمة تنزانيا. يعتبر هذا اللقاء مباراة ذهاب دور ربع النهائي في نسخة البطولة الأولى من دوري السوبر الإفريقي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا | من هنـــا

قبل التوقف الدولي، كان النادي الأهلي في حالة جيدة، حيث نجح في الفوز في أول مباراتين بدوري الدوري المصري على فرق المصري والإسماعيلي. بالإضافة إلى بلوغ الفريق نهائي كأس مصر 2023 بعد تغلبه على إنبي. قبل ذلك، تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد سحقه لفريق سان جورج الإثيوبي 7-0 بمجموع المباراتين.

يُعد الدوري السوبر الإفريقي مسابقة جديدة ومثيرة تمهيدًا لدوري السوبر الإفريقي الكامل المتوقع أن يتكون من 24 ناديًا إفريقيًا. يوفر الفوز بالبطولة مكافأة مالية كبيرة، حيث سيحصل الفائز على 4 ملايين دولار. يبدو أن الأهلي متحمس لهذا الحدث ويتطلع لتحقيق النجاح في هذه المنافسة الجديدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا | من هنـــا

بالرغم من الصعوبة التي تمثله البطولة بوجود أندية قوية مثل الترجي التونسي والوداد المغربي، فإن جماهير الأهلي متفائلة وتتطلع إلى مشاهدة فريقها يحقق اللقب ويضيفه إلى قائمة البطولات الغنية بالألقاب والإنجازات.

من المقرر أن تُقام المباراة اليوم على أرضية ملعب "الملعب الوطني مكايا"، وهو الملعب الكبير الواقع في العاصمة التنزانية دار السلام. تُعد هذه المباراة جزءًا من المشوار الرياضي المثير لهذا الموسم وتشكل فرصة رائعة لمحبي كرة القدم لمتابعة النزال الرياضي الشيق بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني.