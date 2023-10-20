بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 1 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم يتقدم]

مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت

مواجهة جديدة Al Hilal VS Al Khaleej اليوم، بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر اليوم يلا شوت، وفي سعيه نحو الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي لعام 2024، يستعد الهلال لاستضافة نظيره الخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في إطار منافسات الجولة العاشرة. ورغم الأنباء السيئة التي تلقاها الفريق بسبب إصابة مهاجمه البرازيلي نيمار بالرباط الصليبي خلال التوقف الدولي، إلا أن الفريق مصمم على مواصلة تألقه والتغلب على الخليج.

الهلال يتقدم امام الخليج

ميتروفيتش يسجل الهدف الأول للهلال '30

مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر يلا شوت

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الهلال والخليج، اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري لعام 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الأمير فيصل بن فهد» معقل الزعيم.

تلك الإصابة القوية ستؤدي إلى غياب نيمار عن الملاعب لفترة طويلة، لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يسعى لتحفيز الفريق وضمان أن هذا الغياب لن يؤثر سلبًا على أداء الهلال. بالعكس، يعتبر الهلال نفسه مستعدًا لمواجهة أي فريق، بغض النظر عن اسمه أو قوته.

يحتل الهلال حاليًا صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، وهو يتفوق بفارق نقطة واحدة على أقرب منافسيه التعاون. وفي نفس الجولة، سيلتقي التعاون مع الاتحاد في مباراة أخرى هامة.

أما الخليج، فيجد نفسه في المركز الحادي عشر من ترتيب دوري روشن، حيث جمع حتى الآن 9 نقاط فقط من تسع جولات لعبها.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2024؟

من داخل المملكة العربية السعودية، يمكن للجماهير متابعة مباراة الهلال والخليج مجانًا عبر قناة SSC EXTRA 1 بجودة عادية (SD).

لكن إذا كنت خارج السعودية وتتطلع لمشاهدة المباراة بجودة عالية الوضوح، فستحتاج إلى الاشتراك في باقة GOBX وشراء جهاز GOBX لاستقبال إشارة قناة SSC EXTRA 1 بجودة عالية الدقة (HD).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

SSC EXTRA 1 SD

SSC EXTRA 1 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC EXTRA 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والخليج يمكن متابعتها فقط عبر قناة عرب سات ومن خلال التردد الآتي:

تردد SSC EXTRA 1 HD على عرب سات

التردد الاستقطاب الترميز الخطأ 12418 أفقي 27500 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والخليج من خلال تطبيق "شاهد"، وتتوفر خيارات متعددة للمشاهدين. لمن هم داخل السعودية، يمكن مشاهدة اللقاء مجانًا عبر تقنية SD. ومن أجل الاستمتاع بجودة عالية بصورة HD، يلزم الاشتراك في باقة القنوات الرياضية من خدمة "شاهد VIP". هذا التطبيق يقدم للمشجعين فرصة مثالية لمتابعة مباريات الدوري السعودي والتمتع بأفضل تجربة مشاهدة.

من معلق مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2024؟

سيتاح التعليق على مباراة الهلال والخليج عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بصوت المعلق فهد عريشي. أما على قناة SSC EXTRA 1 HD، سيكون التعليق الصوتي الأول بصوت فهد العتيبي، بينما سيتم تقديم التعليق الصوتي الثاني عبر صوت راشد الدوسري. هذا يتيح للجماهير الاختيار بين الأصوات المختلفة لمتابعة المباراة حسب تفضيلاتهم.

بث مباشر مباراة الهلال والخليج يلا شوت

متى موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2024؟

تنطلق مباراة الهلال والخليج في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة من مساء الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تشكيل الهلال أمام الخليج

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم ياسين بونو سعود عبدالحميد محمد كنو سالم الدوسري على البليهي روبين نيفيز ميتروفيتش كاليدو كوليبالي ميشيل ديلجادو مالكوم ياسر الشهراني

إصابة نيمار ومشاركة شريف في لقاء اليوم

انتهت فترة التوقف الدولي بصدمة كبيرة لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين، فجماهير مباراة الهلال والخليج لن ترى سحر البرازيلي نيمار الذي كان يُعتبر نقطة جذب لدوري روشن. نيمار لن يغيب لمباراة أو اثنتين بل سيبتعد لمدة تتجاوز 6 أشهر، تاركًا رفاق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في منتصف الطريق في بحثهم عن استعادة اللقب الثمين الغائب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والخليج | من هنـــا

أما فريق الخليج، فيعيش حالة من الاستقرار الفني بعد تحقيق ثبات في التشكيل الأساسي خلال الفترة الأخيرة، وقد استفادوا من فترة التوقف الدولي للتحضير لمرحلة مهمة في دوري روشن. يعد محمد شريف واحدًا من أبرز نجوم فريق الخليج، وقد أثبت جدارته في المباريات السابقة. وعبر المدير الفني للفريق، بيدرو إيمانويل، عن ثقته الكبيرة في قدرات الدولي المصري على قيادة الخط الهجومي للفريق في المباريات المقبلة.

في هذا السياق، يترقب عشاق كرة القدم مواجهة بين الهلال، الذي يتصدر الدوري حتى الآن بفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين، والخليج الذي يحتل المركز الـ11 في ترتيب دوري روشن. تعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة للفريقين للتقدم وتحقيق نتائج إيجابية، ولكل منهما دوره الخاص في هذا الصراع على الصدارة والبقاء في دائرة المنافسة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والخليج | من هنـــا

ومع غياب نيمار عن الهلال، يتوقع أن يكون على الفرق المنافسة للاستفادة من هذه الفترة للتقدم وتحقيق النقاط الثمينة. سيكون على الهلال محاولة ملء الفراغ الناتج عن غياب نيمار بمشاركة لاعبين آخرين في الهجوم. وهنا يمكن للاعبين مثل سالم الدوسري وميتروفيتش ومالكوم أن يتحملوا المسؤولية ويقدموا أداءً قويًا لمساعدة فريقهم في المباريات القادمة.

على الجانب الآخر، يجب على الخليج أن يستغل هذا الوقت لتحسين أداء الفريق وبناء ثقة اللاعبين. يعتبر محمد شريف أحد العناصر الرئيسية في خط هجوم الفريق، ويعد لاعبًا موهوبً