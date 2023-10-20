عاجل.. وصول الرئيس الإماراتي إلى مطار القاهرة الدولي للمشاركة في قمة القاهرة

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، وذلك استجابة لدعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

وصول ملك البحرين

كما وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد مؤتمر لمناقشة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل داخل القطاع.

استجابة لدعوة السيسي

ويستمر توافد القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام، المقرر انطلاقها غدًا السبت، في استجابة مهمة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا الرئيس السيسي قبل أيام، لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لأجل إحلال السلام في مدينة غزة، وهي الدعوة التي جاءت بعدما شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجومًا وحشيًا على سكان غزة من المدنيين، رافضة الاستجابة للنداءات الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع.