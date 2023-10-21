كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت الشوط الثاني اليوم في الدوري الإنجليزي {التعادل يسيطر}

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت اليوم

جولة إنجليزية جديدة Liverpool - Everton اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، ويستعد النجم المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز جديد في مسيرته، حيث ينتظره موعد مهم اليوم. سيكون ذلك خلال مباراة ديربي "الميرسيسايد" التي ستجمع فريقه ليفربول بالغريم التقليدي إيفرتون على ملعب "آنفيلد"، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-24.

ليفربول يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، حاز عليها من خلال 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، وتمكّن من تسجيل 18 هدفًا واستقبال 9.

اعلام فلسطين تزين ملعب آنفيلد

ظهرت أعلام فلسطين فى مدرجات ملعب "آنفيلد"، معقل فريق ليفربول، خلال مواجهة إيفرتون فى ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى 2023-24، فى رسالة دعم للشعب الفلسطيني الذى يعانى من هجوم غاشم من قوات الاحتلال.

وتحدت جماهير ليفربول قرارات رابطة الدوري الإنجليزي بمنع رفع أى علم يخص الصراع الدائر، ولكن جماهير الريدز رفعت أعلام فلسطين فى المدرجات.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت

انطلاق مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي

انطلقت منذ لحظات مباراة مثيرة في ديربي ميرسيسايد بين فريق ليفربول وإيفرتون على ملعب "آنفيلد"، في مساء هذا اليوم السبت. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشهد هذه المباراة الديربي المشهور بين الفريقين، وهي واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في التقويم الكروي. مشجعو كرة القدم حول العالم يترقبون النزال بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الانتصار.

يتواجد اللاعبون على أرضية الملعب ويبذلون أقصى جهدهم من أجل تحقيق الفوز، وسط أجواء مليئة بالتوتر والحماس. نترقب بشوق أحداث هذه المواجهة الرياضية المشوقة ونتمنى للفريقين حظًا وافرًا في الديربي الميرسيسايد.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت اليوم

نحن في ”بوابة الفجر" ملتزمون بتقديم أفضل تجربة مشاهدة لعشاق كرة القدم، ولذلك يسعدنا أن نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2023-2024 ، وسيكون هذا الديربي المثير محط أنظار عشاق كرة القدم، حيث يلتقي ليفربول مع إيفرتون على أرضية ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز. ستنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة ، وفلا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة لمتابعة هذا اللقاء الحماسي ودعم فريقكم المفضل. مع "بوابة الفجر"، ستتمكنون من متابعة المباراة بجودة عالية وبث مباشر عبر منصتنا. انضموا إلينا اليوم واستمتعوا بأفضل تجربة مشاهدة للكرة الإنجليزية.

في المقابل، يتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، جاءت من انتصارين وتعادل واحد، وخسارة في 5 مباريات، سجل خلالها 9 أهداف واستقبل 12.

إذا نجح محمد صلاح في تسجيل هدف واحد خلال هذه المواجهة الهامة، سيصبح لديه 104 أهداف على ملعب "آنفيلد" بقميص ليفربول. وبذلك سيكون سادس أفضل هدافي النادي في تاريخ الملعب، مشاركًا مع أساطير كرة القدم مثل سير كيني داجليش والأسطورة ستيفن جيرارد.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

تُعلن قنوات "بي إن سبورتس" بفخر عن حصولها على الحقوق الحصرية لنقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون | من هنــــا

نحن سعداء بأن نقدم لمشاهدينا الأعزاء فرصة مشاهدة مباراة مهمة بين فريقي ليفربول وإيفرتون على قناة beIN Sports HD 1 المشفرة باللغة العربية، وكذلك على قناة beIN Sports HD 1 English باللغة الإنجليزية.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

من معلق مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

سيتولى المعلق الشهير حسن العيدروس مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

ويمكنك متابعة اللقاء بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

ويتكون تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون من:

حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد إبراهيما كوناتي فيرجيل فان دايك كوستاس تسيميكاس خط الوسط دومينيك سوبوسلاي أليكسيس ماك اليستر ريان جرافينبرخ خط الهجوم محمد صلاح ديوجو جوتا لويس دياز

متى موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

تقام مباراة ليفربول وإيفرتون يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ستكون عشاق كرة القدم على موعد مثير مع ديربي "ميرسيسايد" في موسم 2023-2024، حيث يلتقي فريق ليفربول مع جاره فريق إيفرتون في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". المباراة ستقام على أرض ملعب "أنفيلد".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون | من هنــــا

ليفربول، الذي يمثله نجمه المصري محمد صلاح، يسعى لتعويض نقاط التعادل الأخيرة أمام برايتون في الجولة السابقة حيث انتهت بنتيجة 2/2. وبسبب هذا التعادل، فقد فريق ليفربول نقطتين ثمينتين، ليجد نفسه في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر توتنهام الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جاره أرسنال الواقع في المركز الثاني.

من ناحية أخرى، يعيش إيفرتون فترة صعبة هذا الموسم، حيث حقق الفوز مرتين فقط حتى الآن. يحتل الفريق المركز الخامس عشر في الترتيب، ومع ذلك، يتطلع إيفرتون لتحقيق الانتصار في مواجهة ليفربول لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة تساعدهم على تحسين أدائهم. يعد هذا الديربي فرصة لإيفرتون لإظهار تحسنه والتنافس على النقاط الثلاث في مباراة مهمة.

أرقام محمد صلاح ضد ايفرتون

على مدار تاريخه في الدوري الإنجليزي، شارك النجم المصري محمد صلاح في 9 مباريات مثيرة ضد فريق إيفرتون، وقد ترك بصمته بشكل لافت خلال هذه المواجهات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون | من هنــــا

محمد صلاح نجح في تحقيق أداء مميز في مواجهات ديربي "ميرسيسايد"، حيث استطاع الفوز في 4 مباريات وتعادل في 4 أخرى، بينما تعرض للهزيمة في مباراة واحدة فقط.

صلاح تميز بتسجيله خمسة أهداف خلال مشاركاته ضد إيفرتون وصناعة هدف واحد، مما ساهم في تحقيق العديد من الانتصارات لفريقه ليفربول في هذا الديربي المثير.

جدير بالذكر أن محمد صلاح ساهم بشكل كبير في أداء ليفربول في مواجهات ديربي "ميرسيسايد"، حيث خاض جميع المباريات كأساسي ولم يتم استبداله إلا في 3 مناسبات فقط.

آخر أهدافه في مرمى إيفرتون جاءت في المباراة الأخيرة بتاريخ 13 فبراير 2023 عندما سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 36 من عمر اللقاء. تظل مشاركات محمد صلاح ضد إيفرتون مليئة بالإثارة والأهداف الرائعة.