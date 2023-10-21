كورة لايف الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم في الدوري السعودي { العالمي vs فارس الجنوب }

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم

جولة جديدة في الدوري السعودي Al-Nasr and Damak اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويتطلع فريق النصر بشغف إلى استعادة زمام الانتصارات عندما يستضيف فريق ضمك على أرض ملعب الأول بارك في الجولة العاشرة من دوري السعودي لعام 2024. فقد طالت سلسلة النتائج الإيجابية لزملاء النجم كريستيانو رونالدو منذ الجولة الثانية حتى التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام أبها 2-2.

فريق النصر لا يبتعد كثيرًا عن مكانة الصدارة، حيث يحتل المركز الرابع حاليًا برصيد 19 نقطة. بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وهذا يعني أن الفوز في المباراة سيقلص الفارق بين النصر والهلال إلى 4 نقاط فقط.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم

سيتاح بث مباشر لمباراة النصر وضمك عبر موقع "بوابة الفجر" اليوم السبت، الموافق 21 أكتوبر في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري السعودي للمحترفين "روشن" لموسم 2023-2024. ستُقام هذه المباراة على ملعب "الأول بارك"، الذي يُعتبر معقلًا لفريق النصر ويُعدّ واحدًا من أبرز الملاعب في المملكة العربية السعودية.

وموعد المباراة سيكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. سيتيح هذا البث المباشر للجماهير فرصة مشاهدة اللقاء ومتابعة تطوراته على موقع "بوابة الفجر". يُتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في سبيل تحقيق أهدافهما في الدوري السعودي.

مع ذلك، يعد فريق ضمك واحدًا من الأندية الشهيرة التي دائمًا ما تكون متحدية للأندية الكبيرة في المملكة العربية السعودية. ولا يمكن إلا أن نشير إلى أن ضمك تعادل مع الهلال في المباراة الأخيرة قبل جولتين بنتيجة 1-1، مما يظهر قوته وإمكانيته.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

يُمكنك متابعة مباراة النصر وضمك مجانًا من داخل المملكة العربية السعودية عبر البث المباشر على قناة SSC1 SD. وإذا كنت تبحث عن تجربة مشاهدة بجودة عالية، فسيتطلب منك الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

من معلق مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

عبر قناة SSC1 SD، ستتاح لك خيار واحد للتعليق على مباراة النصر وضمك، وهو المعلق فهد عريسي.

أما إذا اخترت مشاهدة اللقاء عبر قناة SSC1 HD، فستكون لديك خيار بين التعليق بصوت المعلق علي سعيد الكعبي أو المعلق حماد العنزي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

يُمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر وضمك مجانًا عبر تطبيق "شاهد" بتقنية SD، ولكن هذا الخيار متاح فقط للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية.

إذا كنت خارج السعودية أو ترغب في مشاهدة المباراة بتقنية عالية الجودة HD، فسيكون عليك الاشتراك في باقة البث الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

بث مباشر مباراة النصر وضمك يلا شوت

متى موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

ستقام مباراة النصر وضمك مساء السبت 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة بتوقيت دولة الإمارات.

تشكيل النصر ضد ضمك

حراسة المرمى راغد النجار خط الدفاع أليكس تيليس - إيمري لابورت - عبدالإله العمري - نواف البوشل خط الوسط سيكو فوفانا - عبدالله الخيبري - أوتافيو الهجوم ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

تشكيل ضمك ضد النصر

حراسة المرمى مصطفى زغبة خط الدفاع ضاري العنزي - عبد القادر بدران - فاروق شافعي - سنوسي هوساوي خط الوسط دوماجوج أنتوليتش - طارق حامد - جورج كيفين نكودو الهجوم نيكولاي ستانكيو - أحمد الزين - أسان سيساي

النصر يلتقي ضمك للاقتراب من صدارة الدوري السعودي

تستعد الفرق الأول لكرة القدم بنادي النصر بفارغ الصبر لاستئناف رحلتها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين المعروفة باسم "دوري روشن"، بعد انقضاء فترة التوقف الدولي. وتُجرى هذه المبارة اليوم السبت وتجمع النصر بنظيره ضمك في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، وتأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي للموسم 2023-2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

يُلاقي النصر في هذه المباراة، والذي يحظى بفخر تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه، فريق ضمك. يدور اللقاء على أرض النصر في ملعب الأول بارك، ويأمل النصر في تحقيق النصر والمضي في مساره نحو الصدارة، باستغلال ميزة اللعب على أرضه وبأمام جماهيره المتحمسة.

حاليًا، يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة. وبينما يجلس ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط. هذا يجعل هذه المواجهة فرصة هامة للنصر للتقدم في الترتيب والتنافس على القمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وضمك | من هنــــا

يأمل فريق النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو، في تحقيق الانتصار ومواصلة مسيرته نحو القمة، وسيعملون بجد للاستفادة من عوامل الأرض والجمهور. تأتي هذه المباراة في وقت مهم للفريق حيث يسعى للحفاظ على زخم الفوز والمنافسة بقوة.

من ناحية أخرى، يدخل فريق ضمك المباراة بتطلع كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أو على الأقل الخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير. يدرك ضمك أن مواجهة النصر، الذي يضم نجومًا كبارًا في صفوفه، لن تكون سهلة. ولكنهم مستعدون لتقديم أداء جيد والعمل بجد لتحقيق نتيجة إيجابية والمحافظة على مركزهم في الدوري.

من المؤكد أن هذه المواجهة ستكون مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق أهدافه والمنافسة على الصدارة. بصفة عامة، ستكون هذه المباراة فرصة للجماهير لمتابعة عرض كرة القدم المثير ودعم فرقهم المحبوبة.