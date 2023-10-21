كورة لايف الآن ( الراقي VS عميد الأندية ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة يلا شوت اليوم

جولة جديدة في الدوري السعودي Al-Ahly vs. Al-Wahda اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، الأهلي والوحدة يخوضان مواجهة قوية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة في إطار الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي. يعد هذا اللقاء من أبرز المباريات في الدوري السعودي للمحترفين ويشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي والوحدة، اليوم السبت المواق 21 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة» معقل الراقي.

فريق الأهلي يدخل المباراة بعد فوز مهم على غريمه التقليدي الاتحاد، وهذا الفوز رفع من معنويات اللاعبين وزاد من رغبتهم في مواصلة تحقيق الانتصارات والمنافسة في صدارة الدوري. يمتلك الأهلي مجموعة من اللاعبين المميزين مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسييه والبرازيلي روجر إيبانيز والإسباني جابريال فيجا والتركي ميريح ديميرال.

أما الوحدة، فقد قدم مستوى جيدًا حتى الآن في الموسم، وعلى الرغم من تعثره في بعض المباريات، إلا أنه يمتلك الإمكانيات لتحقيق نتائج إيجابية. يعتمد الوحدة على لاعبين مميزين مثل النيجيري أوديون إيجالو والأسترالي كريج جودوين والبرازيلي إنسيلمو دي مورايس والمغربي فيصل فجر ومواطنيه منير المحمدي وجواد الياميق والكوستاريكي أوسكار دوارتي.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشوارهم في الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي

تُنقل مباراة الأهلي والوحدة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين عبر شاشة قناة SSC EXTRA 1، ويعلق عليها مشاري القرني وعائد العصيمي.

موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الأهلي والوحدة، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الموعد

المباراة

توقيت السعودية ومصر توقيت الإمارات القنوات الناقلة

السبت 21 أكتوبر 2023

الأهلي - ضد الوحدة

21:00 22:00 SSC EXTRA 1 HD

تاريخ آخر 5 مواجهات بين الأهلي والوحدة

فوز الوحدة: 2

فوز الأهلي: 3

التعادل: 0

بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة يلا شوت

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي روجر إيبانيز عبد الباسط هندي عبد الله العمار خط الوسط جابري فيجا فرانك كيسي محمد المجحد خط الهجوم رياض محرز روبيرتو فيرمينو فراس البريكان

رهان النقاط الثلاث

انطلقت منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بإثارة وتشويق، حيث يتابع عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها المباريات القوية والمثيرة في هذا الموسم 2023. وتعد مباراة الأهلي والوحدة واحدة من أبرز تلك المواجهات، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وجني النقاط الثلاث للمنافسة على اللقب.

بدأ الأهلي الموسم بأداء جيد واستمر في تحقيق النتائج الإيجابية في مبارياته الأولى. تزايدت آمال الفريق بعد فوزه الكبير في ديربي جدة على الاتحاد بهدف دون رد في الجولة السابعة. هذا الانتصار أعاد الثقة إلى صفوف الأهلي وجعله يتطلع بشغف لمباراة الوحدة في الجولة العاشرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوحدة | من هنــــا

بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، يسعى الأهلي لاستغلال العودة المنتظرة لبعض لاعبيه الذين كانوا مصابين. يايسله يمتلك خبرة واسعة في التدريب ويعرف كيف يحفز لاعبيه ويشجعهم على تقديم أفضل أداء في المباريات الهامة.

من ناحية أخرى، يسعى الوحدة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولتين السابقتين. الفريق يعتمد بشكل كبير على هجومه وخاصة على النيجيري أوديون إيجالو، الذي يعتبر هداف الفريق. كما يمتلك الوحدة عددًا من اللاعبين المميزين مثل الأسترالي كريج جودوين والبرازيلي إنسيلمو دي مورايس، وهم قادرين على تحقيق الفوز في أي لحظة.

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2023 هو ما ينتظره الجماهير بشغف. ستُلعب المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة وذلك في الساعة التي ستُحدد في وقت لاحق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوحدة | من هنــــا

يُشجع جمهور الفريقين على متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي 2023. من المهم التحقق من القنوات المحلية والدولية المتاحة في منطقتك لضمان متابعة المباراة بأعلى جودة.

في النهاية، تعد مباراة الأهلي والوحدة من أبرز الأحداث الرياضية في السعودية وستكون فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بعرض مبارزة رياضية عالية الجودة وتشجيع الفريق المفضل. نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة وموسما ناجحا لأنديةهم المفضلة في دوري روشن السعودي 2023.