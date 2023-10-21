بث مباشر مباراة الوحدة ضد الأهلي تويتر: كورة لايف الأن مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم يلا شوت

دوري روشن من جديد Al-Ahly vs. Al-Wahda اليوم، ، بث مباشر مباراة الوحدة ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر اليوم يلا شوت، ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، اندلاع ديربي مثير بين الأهلي والوحدة في اختتام الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين. يعد هذا اللقاء من أبرز المباريات في الدوري، ويترقبه العديد من عشاق الكرة السعودية.

لأول مرة منذ فبراير 2021 يلتقي الأهلي والوحدة في دوري المحترفين. في آخر مباراة جمعت بين الفريقين، فاز الأهلي بنتيجة 4-2. لذلك، يحمل هذا اللقاء ذكريات مثيرة وتنافس قوي بين الفريقين.

يدخل الأهلي المباراة بعد فترة توقف دولي قد تحفز الفريق على مواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على الاتحاد. الأهلي يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، وبالنجاح في هذا اللقاء، يمكن أن يقترب من المراكز الأعلى في ترتيب الدوري.

من ناحية أخرى، يسعى الوحدة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في الجولتين الماضيتين. الوحدة يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة ويطمح في تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه.

سجلت الأرقام تفوقًا للأهلي في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث فاز الأهلي في 13 مباراة مقابل 3 انتصارات للوحدة، وتعادل الفريقين في مباراتين. واللافت هو أن انتصارات الوحدة الثلاثة الأخيرة كانت في مبارياتهم الست الأخيرة. بالمقابل، حقق الأهلي 3 انتصارات أخرى، مما يضيف المزيد من التوتر والتنافس لهذا اللقاء المرتقب.

بهذا السياق، ستكون مباراة الأهلي والوحدة فرصة لمشجعي كرة القدم لمتابعة عرض رياضي مثير وشيق، ولرؤية اللاعبين ينافسون بقوة من أجل الانتصار. نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة لهذا اللقاء وموسم ناجح لفرقهم المفضلة في دوري روشن للمحترفين 2023.

تقوم قناة السعودية الرياضية SSC بتعيين أكثر من معلق للتعليق على أحداث المباريات، وخاصة أن القناة تقوم بنقل المباريات عبر قنواتها المشفرة والمجانية، إذ يمكنك أن تتابع مباراة الأهلي والوحدة عبر قناة SSC 1HD وذلك بتعليق من “عيسى الحربين- مشاري القرني”، بينما توفر السعودية الرياضية المباراة على القناة المجانية SSC 1SD وذلك بتعليق من “عائد العصيمي”، وتنطلق المباراة الساعة 9.00 مساء اليوم عبر قناة SSC ومنصة شاهد VIP للمشتركين.

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة المعلق الأهلي ضد الوحدة السبت 21 أكتوبر الساعة 9.00 مساء الأمير عبد الله الفيصل SSC – شاهد VIP عيسى الحربين، مشاري القرني، عائد العصيمي

كان نادي الأهلي أعلن عن طرح تذاكر الأهلي والوحدة في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، إذ يقبل عدد كبير من الجماهير على حضور مباريات الفريق في الدوري، ويمكنك حجز التذاكر من خلال الضغط على رابط تذاكر الأهلي والوحدة وحجز التذكرة من أجل حضور مباراة اليوم في إستاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، بينما حدد الأهلي أسعار تذاكر مباراة الفريق اليوم لتبدأ من 20 ريالا سعوديا، وتكون الأسعار كالتالي:

بث مباشر مباراة الوحدة ضد الأهلي تويتر

نوع الاشتراك السعر موحد 20.00 ريال ممتاز 50.00 ريال فضي 300.00 ريال ذهبي 500.00 ريال

يأتي نادي الأهلي في المركز السادس بترتيب الدوري السعودي، حيث يحتاج النادي إلى تحسين مركز واستغلال تعثر الاتحاد والتعاون في مباراة الأمس، واللحاق بالهلال الذي ابتعد بالصدارة بعد الفوز على الخليج، حيث يخوض الأهلي مباراة اليوم أمام الوحدة بالتشكيل المتوقع التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، عبد الله العمار.

الوسط: جابري فيجا، فرانك كيسي، محمد المجحد.

الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، فراس البريكان.

انطلقت منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي بإقامة مباريات قوية بعد فترة التوقف الدولي، حيث تواصل الأندية السعودية بحثها عن كسب النقاط والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وسيكون الجمهور السعوي على موعد مع مباراة قوية تجمع الأهلي بالوحدة، وسنقدم في هذا المقال كل ما يخص موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة في دوري روشن السعودي 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوحدة | من هنــــا

قبل تقديم تفاصيل موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة في دوري روشن السعودي 2023، سنقدم أبرز ما يميز الفريقين المقبلين على مواجهة قوية في الدورة العاشرة من دوري روشن السعودي، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق النصر وضمان 3 نقاط ثمينة.

منتشيًا بفوزه الثمين على جاره اتحاد جدة (1-0) في ديربي جدة بالجولة التاسعة التي سبقت التوقف، يستقبل الأهلي نظيره الوحدة وعينه على النقاط الثلاث للمباراة التي ستمكنه من الارتقاء في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويتطلع الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، استغلال عودة الثقة لبعض لاعبيه للاستمرار في الانتصارات، وتشجيعهم على بذل مجهودات إضاف من أجل كسب الرهان في هذه المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوحدة | من هنــــا

ومن المقرر ألا يدخل يايسله تعديلات على تشكيلة فريقه أمام الوحدة، وقد يستمر بالاحتفاظ بالتركي ديميرال على مقاعد البدلاء، بعد تزايد ثقته في المدافع عبد الباسط هندي، ليكون إلى جوار إيبانيز.

ومن المقرر ألا يدخل يايسله تعديلات على تشكيلة فريقه أمام الوحدة، وقد يستمر بالاحتفاظ بالتركي ديميرال على مقاعد البدلاء، بعد تزايد ثقته في المدافع عبد الباسط هندي، ليكون إلى جوار إيبانيز.