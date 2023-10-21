حملة مواطن تشيد بموقف السيسي الداعم للقضية الفلسطينية.. وتؤكد: قمة القاهرة للسلام تعبر عن قوة مصر

أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، على مدار السنوات الماضية، وموقفه الثابت والشجاع خلال الأزمة الحالية، وهو ليس بجديد عليه لأنه دائما يتحمل على عاتقه الصعب وقضايا الأمة لتعود لمكانتها التي تستحق.

وأكدت الحملة في بيان لها اليوم، أن قمة القاهرة للسلام، التي عقدت اليوم، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات ودول، معبرة عن موقف مصر الدائم والداعم لإحلال السلام في المنطقة، والحريص على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة والضفة، إلى مصر والأردن، وتؤكد قوة وأهمية دور مصر على المستوى الاقليمي والدولي.

وأوضحت الحملة، أن هناك كيل بميكالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو الضمير الإنساني، فهناك انتهاك يرتقي لجريمة حرب وإبادة جماعية للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ولكن الصمت هو لغة الجميع لأن المنتهك حقه عربي، والغرب هو من يعطي صك الحقوق أو منعه.

وأضاف البيان، أن الحملة لديها قناعة تامة وموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو أن أصحاب الحق سينتصرون ويحصلون على أرضهم رغم كل ما يحدث من مجازر وصمت، وكذلك تأييدها لقرارات ودعوات الرئيس عبد الفتاح، التي تطالب المجتمع الدولي بضرورة وقف التصعيد والعودة إلى المسار الأمن وهو مسار الحوار.



وأكدت الحملة في بيانها، على الوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها بكل السبل لتحقيق الأمن والاستقرار.