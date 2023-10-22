والد محمد الدرة يكشف تفاصيل صادمة عن قصف الاحتلال لغزة

قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم يستهدفوا المقاومة الفلسطينية ولكنهم فجروا غضبهم في قتل المدنيين الأبرياء، موضحًا أن رائحة القتلى في كل مكان داخل قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي مستمر على غزة بحرًا وجوًا وبرًا.

"بيتي وبيوت جيراني تم تسويتهم بالأرض"

وأضاف "الدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "في يوم قصف منزلي تعرضت لتسونامي، والهدوء تحول لصراخ وغبار أسود"، مشيرا إلى أنه أخرج زوجته وأحفاده من المنزل وعاد مرة أخرى ليرى منازل عائلته ليجدها محطمه، متابعًا: "بيتي وبيوت جيراني تم تسويتهم على الأرض".

القصف في كل مكان

وأضاف والد الشهيد الدرة، أنه الآن ومن تبقى من عائلته في منطقة مخيم البريج، مشددًا على أن القصف الآن في كل مكان وبجوار منزله مجازر بالعشرات، منوهًا بأن الضرب متواصل على كل قطاع غزة، ولم يتوقف القصف يوميًا.