أسعار الخضروات اليوم الأحد 22 – 10 -2023 في سوق العبور.. "استقرار نسبي"

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في سوق العبور، وإن لم تتجاوز الارتفاعات الحدود غير المسموحة حيث كانت الأسعار متقاربة إلى حد كبير في بداية الأسبوع الجاري مع أسعار نهاية الأسبوع الماضي.

ويرجع ذلك إلى عدم وجود متغييرات جوهرية بالسوق، بجانب استقرار العرض والطلب خلال الفترة الحالية التى تشهد بعض الركود النسبي قبل موسم أعياد راس السنة الميلادية والتي تشهد تحركات متتالية في الاسعار.

وتعرض الفجر في السطور التالية أهم أسعار الخضراوات في سوق العبور من خلال المتوسطات السعرية الجاري التداول عليها بالسوق صباح اليوم الاحد بداية الأسبوع الأخير من شهر اكتووبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم:

سعر كيلو البصل وصل 25 جنيها

سعر كيلو الطماطم وصل إلي 10 جنيها

سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 10الي 15

سعر كيلو الخيار صوب يتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الحامى صوب يتراوح بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح بين 8:10 جنيهًا.

سعو كيلو الباذنجان الرومى يتراوح بين 8جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض يتراوح بين 8 جنيهًا.

سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 15: 20

سعر كيلو البصل يتراوح بين 18الي 25جنيهًا.

سعر كيلو الكوسه 15 جنيهًا.

سعر كيلو القلقاس يتراوح بين (5:8) جنيهًا.

سعر كيلو السبانخ يتراوح بين (5:7) جنيهًا.

سعر كيلو الفاصوليا يتراوح بين 12 إلى 15جنيهًا.

سعر كيلو الجزر يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الرومى يتراوح بين (4:7) جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل رومى صوب يتراوح بين 10:15 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل البلدي الحامي يتراوح بين (4:7)جنيهًا

سعر كيلو الفلفل الألوان ( 30:20) جنيهًا

سعر كيلو الفول الأخضر يتراوح بين (5:8)جنيهًا

سعر كيلو الثوم يتراوح بين 20:30 جنيهًا.

سعر كيلو البطاطا يتراوح بين (4:6) جنيهًا.

سعر كيلو اللفت يتراوح بين (1.5:2.5) جنيهًا.

سعر كيلو البنجر يتراوح بين (2:4) جنيهًا.

سعر كيلو البامية يتراوح بين (30:40) جنيهًا

سعر كيلو الملوخية يتراوح بين 8: 10 جنيهًا.

سعر كيلو البسلة يتراوح بين (13:17) جنيهًا.

سعر كيلو البصل الأخضر الرابطة يصل إلي (6) جنيهًا.

سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح بين (7:20) جنيهًا.

سعر كيلو الليمون أضاليا يتراوح بين 5:10 جنيهًا.

سعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين (10:20) جنيهًا.

سعر كيلو وروق العنب البناتى يتراوح بين (10:20) جنيهًا.

سعر كيلو الخرشوف يصل إلى (15)جنيهًا.

سعر الرابطة من الخص يصل إلى (6) جنيهًا.

سعر الرابطة من الخص المشرشر (3) جنيهًا.

سعر الرابطة من الخص المر (3) جنيهًا.

سعر رابطة الخص الأحمر (3) جنيهًا.

سعر كيلو الكرات الرابطة يصل إلي (6) جنيهًا.

سعر رابطة السلق (7.50) جنيهًا.

سعر رابطة النعناع (7.50) جنيهًا.

سعر 100 رابطة البقدونس تتراوح بين (60:80) جنيهًا.

سعر 100 رابطة الكسبرة تتراوح بين (60:80) جنيهًا.

سعر 100 رابطة الجرجير تتراوح بين (60:80) جنيهًا.

سعر 100 رابطة الشبت تتراوح بين (60:80) جنيهًا.

سعر كيلو الكرفس 7 ربطات (7.5) جنيهًا.