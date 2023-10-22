سلطنة عمان والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمان النووي والإشعاعي

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية على مذكرة تفاهم في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن توقيع المذكرة يأتي سعيًا لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية والأنشطة ذات الصلة، وفقًا للأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها في البلدين.

ونصّت المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال الأمان النووي والإشعاعي والحماية من الإشعاع وحماية البيئة، والإرشادات التنظيمية النووية، والخبرات التشغيلية، وتبادل الدراسات والأبحاث والتطوير فيما يتعلق بالجانب الرقابي الإشعاعي والنووي، وبناء القدرات البشرية.

كما تضمنت تحسين السلامة والاتصالات في حالة الأزمات وإدارة الطوارئ وسلامة إدارة النفايات المشعة مع التخطيط والتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية التكاملية.
 

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