80 % من الكهرباء بألمانيا ستأتي من مصادر متجددة بحلول 2030

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن قناعته بأن 80% من الكهرباء في ألمانيا ستأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال شولتس أمس خلال فعالية خاصة بالموظفين في شركة الطاقة "آر دبليو إي"، في إيسن: "نحن نحقق السرعة، نحن نحرز تقدما، يمكننا الوصول إلى هناك".

وأشار إلى الارتفاع الحاد الأخير في عدد التراخيص لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال: "الآن علينا أن نتأكد من أنها ليست مرخصة بسرعة فحسب، بل يتم بناؤها بسرعة أيضا".

ومضى شولتس يقول إن الحكومة الألمانية تعمل على ضمان أن إمدادات الطاقة "ستظل آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة".

يشار إلى أن "آر دبليو إي" هي أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا.

Elfagr.org

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