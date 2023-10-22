ناشئات سيتي كلوب يواصلن الفوز والعروض المميزة في بطولات السلة والطائرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل ناشئو وناشئات سيتي كلوب، تحقيق نتائج مميزة مع مشاركاتهم الأولى في المسابقات الرسمية بعد اشهار نادي سيتي كلوب، وتمكن ناشئات سيتي كلوب شبين الكوم تحت 16 سنة من الفوز على نادي بنها 49 / 5، وفاز سيتي كلوب العبور على مركز شباب قليوب 16 / 13 ضمن منافسات بطولة منطقة القليوبية لكرة السلة، كما فازت ناشئات سيتي كلوب العبور تحت 14 سنة على مركز شباب قليوب أيضا 41 / 20.

وفي المرحلة السنية نفسها تحت 14 سنة، فازت ناشئات سيتي كلوب طنطا على نادي طنطا 49 / 17 ضمن بطولة الغربية لكرة السلة.

وفي الكرة الطائرة،  فازت ناشئات سيتي كلوب العبور تحت 15 سنة على كل من القناطر وبنها 3/0 ضمن بطولة منطقة القليوبية.

وكانت مجموعة أندية سيتي كلوب قد أقرت خطتها بالتوسع في تكوين فرق للناشئين والبراعم في كل اللعبات بجميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية لبناء قاعدة رياضية حقيقية من أبنائها تفيد المنتخبات الوطنية مستقبلًا وتؤسس للمنافسة باسمها على المستوى الأول خلال السنوات الخمس المقبلة.
 

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