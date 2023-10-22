ميناء دمياط يتداول 39 سفينة حاويات وبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة.

بينما غادره 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ60 ألفا و911 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وأكد المركز - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 31 ألفا و742 طنا تشمل: 4631 طن جبس معبأ و4346 طن رمل و114 طن علف و6152 طن أسمنت معبأ و3200 طن مولاس و13 ألفا و299 طن بضائع متنوعة،كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و380 طنا تشمل: 6700 طن عدس و2871 طن فول و8142 طن خردة و16516 طن ذرة و6130 طن سكر و405 أطنان كتان و325 طن حمص و4960 طن فول صويا و13 ألفا و331 طن قمح. بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5158 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 652 ألفا و291 طنا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412 ألفا و547 طنا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2629 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وبني سويف،بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4696 شاحنة.