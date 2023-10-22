بسمة وهبة تتصدر التريند بعد حديثها بالعبرية.. وصحف إسرائيلية: "كلامها غير مفهوم"

بسمة وهبة.. تصدرت الإعلامية بسمة وهبة تريند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تتحدث العبرية وتوجه بسمة وهبة رسالة هامة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية خلال برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، تحذر الشعب الإسرائيلي من الانسياق وراء قرارات رئيس الوزراء نتنياهو، مؤكدة أنه مجرم حرب.

بسمة وهبة توجه رسالة إلى الشعب الإسرائيلي

وعبرت الإعلامية بسمة وهبة خلال مقطع الفيديو المتداول عن استيائها الشديد لما يحدث في قطاع غزة، وأشارت بسمة وهبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجرم حرب ويجازف بحياة الأسرى ويغامر من خلال قيامه بقطع الكهرباء وإصراره على منع وصول المساعدات للفلسطينيين بمن فيهم من الأسرى الموجودين داخل القطاع من الطعام والشراب.



بسمة وهبة تهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأكدت بسمة وهبة من خلال برنامجها 90 دقيقة على أن الشعب الإسرائيلي مغيب ويتبع تعليمات نتنياهو بكل حزم بالرغم من أن هذه القرارات خاطئة، فهو شخص متهور ولا يهتم بمصير الأسرى من الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة، بل يقوم بقصف قطاع غزة بالرغم من معرفته بوجود أسرى داخل القطاع فهو لا يهتم بشأنهم ويسعى إلى عمل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني



بسمة وهبة تخاطب الإسرائيليين

ووجهت بسمة وهبة رسالة إلى الإسرائيليين باللغة العبرية قائلة" أنا النهاردة بوجه رسالة للشعب الإسرائيلي وبقولهم لازم يغيروا فكرتهم ونظرتهم للشعب الفلسطيني، علشان نوصل لحل أن الشعبين يعيشوا في سلام، ولا بد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد في التوراة شيء يقول إن إسرائيل مكانها فلسطين.



بسمة وهبة: نتنياهو يحاول القضاء على الفسلطينيين

وتحدثت بسمة وهبة عن وجود أشخاص داخل إسرائيل يدركون الحقيقة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إخفائه، عندما صرح نتنياهو بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، ولكن الحقيقة أن نتنياهو يسير على خطى هتلر ويحاول القضاء على الفلسطينيين وطردهم خارج القطاع، وبررت حديثها باللغة العبرية بأنها ترغب في إيصال الحقيقة إلى الشعب الإسرائيلي لأن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، فإسرائيل تحجب الحقائق عن شعبها









رواد السوشيال ميديا يسخرون من بسمة وهبة

وتعرضت الإعلامية بسمة وهبة لحالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو وهي تتحدث بالعبرية، وأكد البعض أن حديثها بالعبرية كان خاطئ ولم يتمكن أحد من فهمه.



بسمة وهبة حديث الصحف الإسرائيلية

وتصدرت بسمة وهبة عناوين الصحف الإسرائيلية وبعد توجيهها رسالة لشعب فلسطين، حيث أكدت بعض الصحف أن رسالة بسمة وهبة غير مفهومة، مؤكدين أنها لاتتحدث بالعبرية، فهم لم يتمكنوا من ترجمة رسالتها بسبب حديثها الخاطئ والجمل في غير مكانها كما لايوجد علامات ترقيم في النسخ يجعل فهم الكلمات سهل.