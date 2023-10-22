النرويج تبحث توسيع التعاون مع أوكرانيا في مجال الطاقة في إطار برنامج الدعم



بحثت وزارة الطاقة الأوكرانية تكثيف التعاون مع النرويج في مجال الطاقة بقيمة 75 مليار كرونة نرويجية ضمن برنامج نانسن النرويجي لدعم أوكرانيا.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، - أن نائب وزير الطاقة ياروسلاف ديمتشينكوف التقى مع رئيس الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بارد فيجار سولهجيل، ونائبة وزير الخارجية النرويجي ماريان كفان، وسفيرة النرويج لدى أوكرانيا هيلين ساند، حيث ناقش الجانبان السبل المقدمة لتعزيز المساعدة بمجال الطاقة في أوكرانيا، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في التحول الأخضر وتحقيق اللامركزية في البنية التحتية للطاقة.

وقال ديمتشينكوف "نواصل العمل على تحفيز تطوير الجيل المحلي المعتمد على الطاقة المتجددة والغاز وأنظمة تراكم الطاقة، وسيعزز هذا استقرار نظام الطاقة لدينا ويسمح للشركات والمنازل بتقليل اعتمادها على التوليد المركزي في مواجهة الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة".

ويشار إلى أن الاجتماع يعد جزءا من جهود التعاون المستمرة التي تبذلها البلدان، وناقشها في وقت سابق وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور خلال زيارة الأخير إلى كييف.

وقال ستور في وقت سابق إن الحكومة النرويجية خصصت مليارا ونصف المليار كرونة نرويجية لضمان واردات الغاز والكهرباء إلى أوكرانيا من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.