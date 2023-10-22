انضمام نحو 5 آلاف شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة منذ بداية 2023

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن نمو عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث مع انضمام 4981 شركة جديدة إلى عضويتها ليصل العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى التابعة للغرفة في الذيد وخورفكان ودبا الحصن وكلباء 45.373 عضوًا فيما تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشركات من أعضاء الغرفة أكثر من 17 مليار درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة.

واستعرض المجتمعون أهم مبادرات الغرفة والإنجازات التي حققتها منذ بداية العام الجاري والتي جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية إقليمية متميزة.

كما بحث المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها مستجدات المشاريع القائمة من ضمنها خطة سير العمل في مشروع التمور إلى جانب مناقشة بعض المقترحات المطروحة من مختلف قطاعات الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها وأهمية العمل على زيادة عدد العضويات وشهادات المنشأ والإنجازات التي حققتها مجموعات العمل القطاعية الجديدة.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال عام 2023 يعكس التزامها الكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 والمتمثلة بدعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام فضلًا عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة وإدارة الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمار.

و أشار إلى أن الغرفة حرصت خلال العام 2023 على تنويع مبادراتها وإطلاق الفعاليات والبرامج والمعارض الاقتصادية والتجارية النوعية وذلك بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فضلًا عن سعي الغرفة الدائم لتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لمجتمعات الأعمال من خلال مجموعة واسعة من الخطط الاستراتيجية التي حققت قيمة مضافة لأعضاء الغرفة وتجسدت بهذه النقلة النوعية في العضويات الجديدة والأرقام المسجلة.

من جانبه أوضح محمد أحمد أمين العوضي أن النمو المحقق في عدد العضويات وشهادات المنشأ منذ بداية عام 2023 دليل نجاح الغرفة في تحقيق معظم مستهدفاتها لهذا العام حيث بلغ عدد العضويات المجددة خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 40 ألفًا و392 عضوية، كما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1674 عضوية فيما وصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى 58.798 ألف شهادة، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائيات تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به إمارة الشارقة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية إلى جانب استمرارية جهود الغرفة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال.

من جهته أكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن نجاح الغرفة في تحقيق نمو في عضوياتها الجديدة والمجددة يأتي ثمرة جهودها في استقطاب الاستثمارات من خلال خطط واستراتيجيات شاملة سهلت إجراءات العضوية والتجديد ووفرت مزايا تنافسية للأعضاء أضافت لنشاطاتهم قيمة مضافة إلى جانب جودة وتميز منظومة الخدمات الذكية والإلكترونية المتكاملة التي تمتلكها الغرفة والتي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن انضمام نحو 5 آلاف شركة جديدة إلى عضوية غرفة الشارقة منذ بداية عام 2023 يعطي حافزًا للغرفة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات وإطلاق أبرز المبادرات التي تعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على أداء فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المنطقتين الشرقية والوسطى والمنعكسات الإيجابية للمهرجانات والفعاليات التي نظمتها الغرفة في المنطقتين بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتحفيز رجال الأعمال وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تنموية وتنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والحيوية المتاحة في جميع مدن المنطقتين.