أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23-10-2023.. بداية تعاملات الأسبوع للمعدن الأصفر

بدأت أسعار الذهب في مصر تداولات الأسبوع اليوم الإثنين على استقرار بعد أن ارتفع المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسبوع الماضى مع تصاعد الأحداث فى غزة وبصفة خاصة بعد تدمير مستشفى المعمدانى.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب 24 نحو 2765 جنيها.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2420 جنيها.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2074 جنيها.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1613 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 19360 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب من مستويات 1972 دولار حتى مناطق 1997 دولار نظرا لارتفاع الطلب عليها وسط التوترات السياسية الحالية.