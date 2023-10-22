الأمم المتحدة تفشل في التوافق على "صندوق المناخ"



فشل ممثلو الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التي جرت في وقت متأخر من الليل حول كيفية إنشاء صندوق تعويضات للتعافي من الكوارث المناخية في الدول النامية.

ويدعو "صندوق الخسائر والأضرار" الدول الغنية إلى تمويل التعافي من الكوارث المناخية التي دمرت الدول النامية وأعاقتها عن تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وكان الالتزام بإنشاء الصندوق أحد أبرز الإعلانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العام الماضيCOP27، بعد سلسلة من المفاوضات المباشرة. كان جزء من الاتفاق في COP27 هو إنشاء لجنة انتقالية للخسائر والأضرار، والتي ستكون مسؤولة عن التفاوض على التفاصيل حول كيفية إنشاء الصندوق وتشغيله.

وتألفت المجموعة من ممثلين من الدول النامية مثل باكستان ومصر وفنزويلا، بالإضافة إلى الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

واجتمعت اللجنة المكونة من 24 عضوا أربع مرات خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى توصيات رسمية بشأن كيفية تنفيذ الصندوق. وكانت هذه التوصيات محل نزاع خلال العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها في الوقت المناسب لاعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لهذا العام، والذي من المقرر عقده في نهاية نوفمبر في أبو ظبي.

في بداية الاجتماع الرابع، ضغط سلطان الجابر، المدير المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ووزير دولة الإمارات العربية المتحدة، على الممثلين لتسريع وتيرة مفاوضاتهم: "لا أريد أن يكون هذا حسابًا مصرفيًا فارغًا. وعلى هذه اللجنة أن تقدم توصياتها."

ومع ذلك، تباطأت المحادثات مع عدم قدرة الممثلين على تسوية خلافاتهم حول كيفية تشغيل الصندوق ومن سيموله.

استمر الاجتماع الرابع حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة وفي وقت مبكر من صباح السبت، حيث تزايد إحباط أعضاء اللجنة بسبب تأخر التقدم.

وقالت ديان بلاك لين، مديرة البيئة في أنتيغوا وبربودا، في الاجتماع: "لقد أمضيت اليوم كله مصابًا بنزلة برد وأنا أعمل على هذا الأمر، وأشعر بأنني في حالة سيئة وأريد أن أرى الأمر متأثرًا في مكان ما".

وانتهى الاجتماع دون حل قوي وخطة لتحديد اجتماع خامس حول هذه القضية، مع اقتراب الموعد النهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

"ما هي الرسالة التي سأحملها معي عند عودتي إلى المنزل؟" قال علي وقاص مالك، ممثل باكستان. "لقد جئت خالي الوفاض. لا يوجد شيء على الطاولة. لا توجد توصيات."

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