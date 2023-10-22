كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني ، وستشهد ملعب سان سيرو في ميلانو إحدى القمم الكلاسيكية الأكثر إثارة في عالم كرة القدم، حينما يحتضن مباراة ميلان ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي. يعود هذا اللقاء بتاريخه العريق والتاريخي ليُلهم عشاق الساحرة المستديرة بمشاهدٍ تاريخية ومنافسة شرسة على أرض الميدان.

تترقب جماهير يوفنتوس هذه المباراة بشوق كبير، حيث يسعى "البيانكونيري" إلى تحقيق فوزٍ كبير على "الروسونيري". يحمل يوفنتوس ذكريات طيبة مع ميلان في المواسم السابقة، لكنهم عاجزون عن تحقيق الانتصار على منافسهم في الكالتشيو منذ عام 2019. في المواجهة الأخيرة بين الفريقين آنذاك، انتهت المباراة بالتعادل، وهو ما يزيد من حماس المباراة القادمة.

فيما يتعلق بتصنيف الفرق في الجدول، يحتل ميلان المركز الثاني مؤقتًا برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان، وذلك بعد خوضهم مبارة إضافية. لذا، يعتبر هذا اللقاء هامًا للروسونيري للعودة إلى الصدارة والمنافسة على اللقب.

أما يوفنتوس، فيأتي رابعًا في الترتيب برصيد 17 نقطة. المدير الفني ماسيميليانو أليغري يدرك تمامًا أهمية اللقاء، حيث يمكن لفوزهم على ميلان أن يعيد الفريق إلى المنافسة على اللقب مبكرًا ويعيد "السيدة العجوز" إلى الأضواء.

بالتأكيد، يُتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للجدل، حيث يتنافس الفريقان على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث. يعد ملعب سان سيرو شاهدًا على اللحظات التاريخية في عالم كرة القدم، وهذا اللقاء لن يكون استثناءً. تُعد مباراة ميلان ويوفنتوس من أهم الأحداث الرياضية في العالم وستجذب انتباه عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2024؟

يمكن متابعة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو فقط وحصريًا عبر قناة "beIN Sports HD 1" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

beIN Sports HD 1

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

من معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2024؟

سيتولى المعلق "خالد الحدي" مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2024

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو يمكن أن تتم عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني 2024

تقام مباراة برشلونة أتلتيك بلباو يوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، و11 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الليجا الإسبانية صوب أرضية ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي» والذي يحتضن مباراة البلوجرانا أمام بلباو، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2023-2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو | من هنـــا

وعقب تعثر ريال مدريد أمام مضيفه فريق إشبيلية مساء أمس السبت بهدف لكل فريق، بات رفقاء تشافي هيرنانديز مطالبون بالفوز وحصد النقاط المباراة الثلاث اليوم أمام أتلتيك بلباو من أجل الاقتراب من الصدارة والحفاظ على اللقب، خاصةً أن المباراة القادمة للبلوجرانا ستكون أمام ريال مدريد في «كلاسيكو الأرض».

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم وهو يمتلك في رصيده 21 نقطة، جمعهم من 9 مباريات خاضهم في الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما يتواجد فريق أتلتيك بلباو في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو | من هنـــا

وبالتالي مباراة اليوم لن تكون سهلة على الفريقين في ظل امتلاك كل منهما قدرات فنية كبيرة، ورغبة عارمة في الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاث، تحديدًا لكتيبة تشافي هيرنانديز قبل خوض «الكلاسيكو».