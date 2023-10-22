اتحاد تنس الطاولة يلغي حفل افتتاح البطولة الدولية للناشئين والناشئات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلغاء حفل افتتاح البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة والتي تقام في الفترة من 23 إلى  29 أكتوبر الجاري على مجمع صالات حسن مصطفى.

جاء قرار اتحاد تنس الطاولة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المتكرر على يد الكيان الصهيوني الغاشم.

من ناحية أخرى أكدت 23 دولة مشاركتها في البطولة مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعب ولاعبة في المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك في منافسات الفئات العمرية تحت 11  و13، 15، 17، 19 عام.

ووفقا لبرنامج البطولة سيقام خلال الأيام الثلاثة الأولى 23 و24 و25 أكتوبر منافسات الناشئين، وفي اليوم التالي تبدأ منافسات الزوجي المختلط  وتقام أيام 26 و27 و28 أكتوبر منافسات الناشئات ثم منافسات الزوجي المختلط.

يذكر أن مجمع صالات حسن مصطفى استضاف في الفترة الماضية معسكر الاتحاد الدولي وشهد لأول مرة مشاركة منتخب الصين في معسكر مشترك مع منتخب مصر وبعض المنتخبات الأفريقية.

وتواجد في المعسكر 56 لاعبًا ولاعبة بواقع 20 لاعبًا مصريًا، و16 من الصين، و20 لاعبًا من بعض الدول الأفريقية.

كانت قد نجحت مصر في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة والتي شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الدول. اتحاد تنس الطاولة يلغي حفل افتتاح البطولة الدولية للناشئين والناشئات

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلغاء حفل افتتاح البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة والتي تقام في الفترة من 23 إلى  29 أكتوبر الجاري على مجمع صالات حسن مصطفى.

جاء قرار اتحاد تنس الطاولة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المتكرر على يد الكيان الصهيوني الغاشم.

من ناحية أخرى أكدت 23 دولة مشاركتها في البطولة مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعب ولاعبة في المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك في منافسات الفئات العمرية تحت 11  و13، 15، 17، 19 عام.

ووفقا لبرنامج البطولة سيقام خلال الأيام الثلاثة الأولى 23 و24 و25 أكتوبر منافسات الناشئين، وفي اليوم التالي تبدأ منافسات الزوجي المختلط  وتقام أيام 26 و27 و28 أكتوبر منافسات الناشئات ثم منافسات الزوجي المختلط.

يذكر أن مجمع صالات حسن مصطفى استضاف في الفترة الماضية معسكر الاتحاد الدولي وشهد لأول مرة مشاركة منتخب الصين في معسكر مشترك مع منتخب مصر وبعض المنتخبات الأفريقية.

وتواجد في المعسكر 56 لاعبًا ولاعبة بواقع 20 لاعبًا مصريًا، و16 من الصين، و20 لاعبًا من بعض الدول الأفريقية.

كانت قد نجحت مصر في استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة والتي شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الدول.

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