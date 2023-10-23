بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت اليوم

جولة جديد في أبطال آسيا Al Ittihad - Al Quwa Al Jawiya اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لعام 2024، يستعد النادي السعودي الشهير "الاتحاد" لاستضافة نادي "القوة الجوية" العراقي على ملعبه الشهير "الجوهرة المشعة". هذه المباراة مزمع إقامتها في الجولة الثالثة من مجموعات البطولة وتعتبر واحدة من أبرز اللقاءات المتوقعة في هذا الموسم.

الفريق السعودي، الذي يقع مقره في جدة، يعتبر واحدًا من أكبر وأقدم الأندية في المملكة العربية السعودية. تمتلك جماهير الاتحاد حبًا كبيرًا للنادي وتتوقع دائمًا النجاح منه. موسم 2024 لم يكن مثلى بالنسبة للفريق حتى الآن. تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، يواجه الفريق تحديات كبيرة، حيث فقد صدارة الدوري السعودي وتأخر بست نقاط عن الفريق المتصدر، الهلال. كما أن الفريق تعثر في آخر مباراة له بالتعادل 1-1 مع التعاون.

القوة الجوية هو نادي عراقي معروف بتاريخه الطويل وأدائه المتميز في البطولات المحلية والدولية. في الجولة السابقة من دوري أبطال آسيا 2024، نجح القوة الجوية في خطف صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بفوزه على فريق "أجمك". الفريق يسعى إلى الاستمرار في تحقيق النجاح في البطولة وتحقيق تقدم إضافي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

يمكن متابعة مباراة الاتحاد والقوة الجوية من داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

أما في العراق أو بقية بقاع المنطقة العربية، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports AFC HD.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية

SSC1 HD

beIN Sports AFC HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد واقوة الجوية يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات فقط، أما قناة بي إن الآسيوية فمتاحة عبر نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد SSC 1 عرب سات تردد beIN Sports AFC نايل سات تردد beIN Sports AFC سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

معلق مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

عبر قناة SSC1 HD، يمكن متابعة المباراة بصوت المعلق عبدالله الحربي عبر القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف على القناة الصوتية الثانية.

أما عبر قناة beIN Sports AFC، فمن سيتولى مهمة التعليق على الديربي السعودي العراقي هو المعلق حسن العيدروس.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والقوة الجوية عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

كما ستكون المباراة متاحة عبر الاشتراك في تطبيق "تود" ومن خلال خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2024

تنطلق مباراة الاتحاد والقوة الجوية في السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية من مساء الإثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب "الجوهرة المشعة".

تشكيل الاتحاد السعودي أمام القوة الجوية اليوم

حارس مرمى عبد الله المعيوف رباعي الدفاع مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود ثلاثي الوسط نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي مثلث الهجوم إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

ستكون مباراة الاتحاد والقوة الجوية مثيرة للغاية، حيث يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الانتصار. ستكون هذه المباراة فرصة رائعة للجماهير لرؤية أداء الفرق ومدى استعدادهم لمنافسة أقوى الأندية في آسيا.

مواجهة اتحاد جدة أمام القوة الجوية

على الرغم من تقلص أداء الاتحاد في الآونة الأخيرة، إلا أن الجماهير السعودية لا تزال متفائلة بقدرة الفريق على التعافي والعودة بقوة. بالنسبة للقوة الجوية، فإنها ستسعى للاستفادة من العزم الإيجابي الذي تمتعت به في الجولة السابقة والمحافظة على مكانتها في صدارة المجموعة.

من المتوقع أن تكون المباراة حاسمة بالنسبة للفرق، حيث ستحدد مسارها في المسابقة. يجب على اللاعبين من الجانبين الاستعداد بشكل جيد وتقديم أفضل أداء لهم لضمان النجاح.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

مباراة الاتحاد والقوة الجوية تعد من أهم الأحداث الرياضية في دوري أبطال آسيا لعام 2024، ومن المؤكد أن الجماهير ستكون على أعصابها لرؤية ما ستسفر عنه هذه المواجهة المثيرة. يتوقع أن تقدم الفرق أداء رائعًا ومسابقة شديدة، وسيكون لدينا فرصة لمتابعة تطورات البطولة والمباراة عن كثب.

تأكد غياب ثلاثي اتحاد جدة أمام القوة الجوية

يستعد النادي الاتحاد في جدة لمباراة هامة اليوم الإثنين أمام القوة الجوية العراقي على ملعب الجوهرة المشعة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. ومع ذلك، سيفتقد الفريق إلى خدمات ثلاثة لاعبين مهمين في هذه المباراة، حيث لم يشاركوا في تدريبات الفريق يوم الأحد على ملعب النادي في جدة.

الثلاثي المتأثر بالإصابات يتضمن حسن كادش وفابينيو وزكريا هوساوي، ومن المقرر أن يخضعوا لبرامج علاجية وتأهيلية خلال الفترة المقبلة للتعافي من إصاباتهم المختلفة. هذا يعتبر ضربة موجعة للفريق الذي سيحاول الاستعداد لمباراة مهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

من ناحية أخرى، سيكون اللاعب البرتغالي جواو جوتا، الذي يعد واحدًا من الأجانب في صفوف الاتحاد، جاهزًا للمشاركة في المباراة أمام القوة الجوية. شارك جواو جوتا في التدريبات الأخيرة للفريق مساء الأحد، وسيتم الإعلان عن قائمة الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في المباراة في وقت لاحق الليلة.

تلك الإصابات قد تكون تحديًا كبيرًا بالنسبة للمدرب نونو سانتو والفريق، ولكن يتعين على الاتحاد السعودي التركيز على تحقيق النجاح في هذه المباراة المهمة والتغلب على الصعوبات. سيكون على الجماهير دعم الفريق وتشجيعهم في هذه المحنة.

هذه المباراة ستكون اختبارًا مهمًا لإمكانيات الفريق وقدرته على التعامل مع الضغوط في بطولة دوري أبطال آسيا. سنراقب بشغف واهتمام كبيرين تطورات هذه المواجهة المثيرة.