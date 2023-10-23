موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و567 شاحنة و74 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 920 راكبا بموانيء الهيئة.

وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 7500 طن بضائع، و216 شاحنة و53 سيارة ; فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و351 شاحنة و21 سيارة. وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة دليلة، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة CHRISTOPH SCHULTE وعلى متنها 5000 طن بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 920 راكب بموانيها.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي { الزعيم يتوهج }

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 1 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم متقدم]

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل - أول رد من حماس بعد هجوم إسرائيل العنيف على غزة (فلسطين اليوم تويتر مباشر الآن)