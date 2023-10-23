موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و567 شاحنة و74 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 920 راكبا بموانيء الهيئة.

وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 7500 طن بضائع، و216 شاحنة و53 سيارة ; فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و351 شاحنة و21 سيارة. وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة دليلة، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة CHRISTOPH SCHULTE وعلى متنها 5000 طن بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 920 راكب بموانيها.