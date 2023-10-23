وزيرة التخطيط: نحرص على متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على عملية المتابعة الدورية،حيث لا يقتصر الأمر على وضع الخطط فقط بل مع ضرورة متابعتها للوقوف على الموقف التنفيذي لكل محافظة تجاه الخطة الاستثمارية وتحقيق المشروعات المدرجة بها، مع حرص الوزارة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن.

جاء ذلك بمناسبة قيام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة بزيارة لمحافظة دمياط لمتابعة خطط المحافظات ومتابعة عدد من المشروعات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة مغيب أن الزيارة جاءت للوقوف على ما تم إنجازه ومعرفة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات والعمل على حلها وذلك للاستخدام الأمثل لاستثمارات الخطة الاستثمارية.

وتابعت مغيب أن المشروعات التي تمت متابعتها تضمنت مشروعات حماية الشواطئ، التجهيز للأمطار والسيول، أعمال رصف طرق وكهرباء وإنارة متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، مشروع تطوير كورنيش النيل، مشروعات إنشاء وتطوير المواقف، الوحدات المحلية ومراكز المعلومات.

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