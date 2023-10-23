ميناء دمياط يتداول 40 سفينة حاويات وبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم /الاثنين/ أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرته 13 سفينة حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وأكد المركز - في بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و435 طنا تشمل: 5669 طن جبس معبأ و2467 طن رمل و4926 طن أسمنت معبأ و1090 طن مولاس و12 ألفا و283 طن بضائع متنوعة كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و754 طنا تشمل: 4300 طن عدس و106 آلاف و992 طن فول و9701 طن خردة و60 طن حديد و14990 طن ذرة و5570 طن سكر و797 طن كتان و722 طن خشب زان و2511 طن فول صويا و8442 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الواردة 395 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5204 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66 ألفا و554 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 411 ألفا و258 طنا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3806 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وكفر الشيخ بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 4978 شاحنة.