ارتفاع واردات مصر من القمح إلى مليارى دولار فى 7 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر


سجلت واردات مصر من القمح ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى شهر يوليو الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لواردات القمح نحو ملياري و96 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو مليار و796 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت نحو 299 مليون و334 ألف دولار.

وتعتبر واردات القمح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام خلال تلك الفترة من العام، والتي تراجعت قيمة وارداتها الإجمالية إلى 5 مليارات و976 مليون دولار في الفترة من يناير حتى يوليو العام الجاري 2023، مقابل نحو 7 مليارات و376 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ مليار و399 مليون دولار.

وضمت قائمة أهم التراجعات في واردات المواد الخام كلا من واردات فول الصويا والتي سجلت نحو 963 مليونا و994 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل مليار و941 مليون دولار في الفترة المناظرة له من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ نحو 977 مليون و330 ألف دولار، يليها واردات الذرة وبلغت قيمتها مليار و446 مليون دولار في الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و916 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام السابق 2022، بتراجع بلغت قيمته 469 مليون و267 ألف دولار.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي { الزعيم يتوهج }

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 1 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم متقدم]

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل - أول رد من حماس بعد هجوم إسرائيل العنيف على غزة (فلسطين اليوم تويتر مباشر الآن)