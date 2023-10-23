افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي

افتتح وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم الإثنين أعمال "منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي" المنعقد في مدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.



وأكّد الفالح، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبينًا وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.



وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في السعودية أظهر نموًا قويًا في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق له في العديد من القطاعات المختلفة، وبلغ حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 30%.



ويناقش المنتدى عددًا من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية، وموضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنًا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.



وسيشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.