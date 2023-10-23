الحكومة اليابانية تتعهد بإنعاش الاقتصاد على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة

تعهد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الاثنين باتخاذ خطوات على مدار الثلاثة أعوام المقبلة تتضمن خفض الضرائب لانعاش الاقتصاد الياباني الذي تعثر بسبب تباطؤ ارتفاع معدل التضخم ونمو الأجور.



وأشارت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إلى أن "كيشيدا" تعهد في خطاب السياسة الذي أدلى به خلال جلسة برلمانية استثنائية بتعزيز قدرة اليابان المتعلقة بالامدادات والعمل على نمو الاقتصاد بمساعدة ارتفاع الاجور المستدام وانتعاش الاستثمارات.



وأعرب "كيشيدا" عن استعداده لاقرار حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بحلول نهاية الشهر، وتقديم موازنة تكميلية للعام المالي الذي ينتهى في مارس 2024 لتمويل حزمة التحفيز.



وأشار إلى أن الحكومة سوف تمدد العمل بدعم البنزين والكهرباء والغاز حتى الربيع المقبل، بعدما كان من المقرر أن ينتهى العمل به هذا العام.