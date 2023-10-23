المركزي الصيني يضخ ما يعادل 112.55مليار دولار في النظام المصرفي

الاقتصاد
بوابة الفجر

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بداية الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، 808 مليارات يوان (112.55مليار دولار) من السيولة النقدية في النظام المصرفي.

وأعلن البنك أن الضخ كان من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 %.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تستهدف هذه الخطوة التحوط ضد أي أزمة سيولة محتملة في النظام المصرفي بسبب موسم سداد الضرائب وطروحات السندات الحكومية، مع المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

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