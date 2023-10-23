صناعة الأردن تقدم لوزارة الزراعة بالمملكة جهازا للكشف المواد الأولية المستوردة لصناعة المبيدات

قدمت غرفة صناعة الأردن وعدد من الشركات العاملة بقطاع المبيدات، لوزارة الزراعة بالمملكة جهازا للكشف ماهية المواد الأولية المستوردة الداخلة في عمليات تصنيع المبيدات.

وقالت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، بعد تسليم وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات جهاز Spectrophotometr Ftir، إن الجهاز يعمل على الكشف ماهية المواد الأولية الداخلة في صناعة المبيدات بشكل سريع لضمان عدم عرقلة أو تأخير التخليص على المواد الخام المستوردة للمصانع المحلية.

وحسب البيان، أعرب الوزير الحنيفات عن شكره وتقديره لغرفة صناعة الأردن ومبادرتها بتقديم الجهاز للوزارة الذي سيسهم بشكل كبير في دعم قطاع صناعة المبيدات المحلية وتعزيز جودتها.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الجهاز سيعمل على تقليل الوقت والجهد خلال تنفيذ إجراءات التحقق من ماهية المواد الداخلة في صناعة المبيدات وتسريع وإنجاز المعاملات والتسهيل على الصناعيين لضمان نمو وتطور منتجاتهم.

بدوره، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن تقديم الجهاز لوزارة الزراعة يأتي انطلاقا من الشراكة الفاعلة والقائمة بين القطاع الصناعي ممثلا بالغرفة ووزارة الزراعة لدعم جهودها المبذولة للارتقاء بمنتجات الصناعة المحلية.

https://petra.gov.jo/upload/Files/be9eba27-0613-4f40-a3ae-64a6c34b2a15.jfif

ونوه بجهود الوزارة في تسريع الخدمات المقدمة للصناعيين وحرصها على مراقبة المواد الأولية الداخلة في صناعة المبيدات وبما يسهم بتطويرها والارتقاء بجودة منتجاتها سواء بالسوق المحلية أو خارج المملكة.

من جهته أشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إلى أن تقديم الجهاز يأتي في إطار التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تفعيل الفقرة (ج) من المادة (34) الخاصة بتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها.

ولفت الأطرش إلى استخدام الجهاز في عمليات الفحص سيسهم في تعجيل أنجاز الكشف المواد الأولية الداخلة بصناعة المبيدات ما يعجل عمليات إنجاز معاملات الشركات والمصانع المحلية العاملة بالقطاع، وزيادة جودة منتجاتها ورفع تنافسيتها بالأسواق التصديرية.

وبين الدكتور الأطرش أن الجهاز يستخدم في تحليل مبيدات الآفات، ويسمح بتحديد وقياس كمية المبيدات في العينات، ويقدم العديد من الإمكانيات والسرعة والقدرة على تحليل مجموعة واسعة من العينات، فيما يحتوي على قاعدة بيانات موسعه للمبيدات ومعتمده من مراكز البحث والجودة العالمية.

بدورهم أشارا ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة اربد المهندس محمد عويس، عن تقديرهم لوزارة الزراعة لمنح القطاع الصناعي مهلة زمنية لتفعيل الفقرة (ج) من المادة (34) من تعليمات تسجيل المبيدات لحين الانتهاء من إجراءات شراء الجهاز.