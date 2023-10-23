تراجع أسعار النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة

الاقتصاد
بوابة الفجر

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع، وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الحرب على غزة، والحيلولة دون انتشارها على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.


وبحسب وكالة (رويترز)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل.


وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود بأكثر من 1 بالمئة في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب في غزة إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي { الزعيم يتوهج }

عاجل - "انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

عاجل- المتحدث العسكري يكشف نتائج التحقيقات في حادثي طابا ونويبع

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 1 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت [الزعيم متقدم]

عاجل - "مفاجأة حول عودة مرتضى منصور".. كيف تسلم حسين لبيب مكتب رئيس نادي الزمالك؟ (فيديو)

عاجل- "الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

عاجل - توغل كثيف لدبابات جيش الاحتلال.. ماذا يحدث الآن شمال قطاع غزة؟ (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر)