1.15 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في مستهل الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة بنحو 1.15 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 888.6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و263.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 345.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.1 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.396 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و631.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9041.74 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9275.82 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3729.91 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 204.8 مليون درهم وأغلق عند 399.8 درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 117.7 مليون درهم وأقفل مرتفعًا بنسبة 2.16% عند 18 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذبًا 72.7 مليون درهم ليقفل عند 3.16 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطبًا سيولة بنحو 81.6 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.26 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذبًا نحو 23.1 مليون درهم ليغلق عند 16.3 درهم، ثم "إعمار للتطوير" بسيولة 22.4 مليون درهم ليقفل عند 5.45 درهم.

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