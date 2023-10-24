اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-10-2023.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

الاقتصاد
بوابة الفجر

فقدت أسعار الذهب مكاسب أول تعاملات الأسبوع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة حالة التراجع للمعدن الأصفر مع فتح الباب لدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسبق أن ارتفعت مع تصاعد وتيرة العنف بالقطاع بعد قذف مستشفى المعمدانى.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار ٢١:     2490       جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:    2846     جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:    2134     جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:    1665     جنيه

سعر الجنيه الذهب  19920 جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.
             
وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1975.99 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1987.30 دولار.
             
ووصلت أسعار الذهب يوم الجمعة لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو أيار وصعدت بنحو 9% خلال الأسبوعين الماضيين مع إقبال المستثمرين على الملاذ الاستثماري الآمن وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.
             
وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي "كانت أسعار الذهب ترتفع بدعم من التدفقات التي تبحث عن ملاذ آمن في ظل الصراع بالشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، ويبدو أن التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح رهائن يشير إلى أن الاجتياح البري المحتمل يمكن أن يتأخر".
             
وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، سيترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والمؤشرات الأولية لمديري المشتريات حول العالم.
             
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.25 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.4% إلى 891.07 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1100.84 دولار.

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