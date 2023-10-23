يلا شوت الآن.. كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة الإتحاد والقوة الجوية بث مباشر الشوط الثاني اليوم في دوري آبطال آسيا {العميد vs الصقور}

مشاهدة مباراة الإتحاد والقوة الجوية يلا شوت بث مباشر

ديربي العرب Al Ittihad - Al Quwa Al Jawiya اليوم، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الإتحاد والقوة الجوية بث مباشر في دوري آبطال آسيا، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للعام 2024، سيستقبل فريق اتحاد جدة نظيره القوة الجوية العراقي على أرضه في ملعب "الجوهرة المشعة". هذه المباراة القادمة ستُقام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية بث مباشر الشوط الثاني اليوم يلا شوت

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والقوة الجوية بالتعادل السلبي دون تسجيل أهداف، حيث شهد الشوط أداءً متوازنًا من الفريقين. ورغم وجود بعض الهجمات والتسديدات نحو مرمى القوة الجوية من جانب الاتحاد، إلا أنها لم تترجم إلى أهداف حتى الآن. يبدو أن الفرص الحقيقية للتسجيل كانت قليلة في هذا الشوط، حيث تباشر الفرق حذراً وتحترم دفاعات بعضها البعض. تظل الأمور مفتوحة في الشوط الثاني، وسيسعى الفريقان للعثور على الفرص لكسب هذه المباراة الهامة.

مشاهدة مباراة الإتحاد والقوة الجوية بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية بجودة عالية وبث مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم، الاثنين، عبر موقع بوابة الفجر في هذه المواجهة الملحمية، سيحتضن الاتحاد السعودي نادي القوة الجوية العراقي على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ، هذه المباراة تأتي ضمن منافسات البطولة الآسيوية الملتهبة ، ولا تفوت الفرصة لمتابعة هذا الصراع الرياضي المثير من خلال البث المباشر الذي يقدمه موقع القناص الرياضي. تلك اللحظات المليئة بالإثارة والمتعة في عالم كرة القدم تنتظرك على موقع بوابة الفجر، لذا لا تفوتها.

تشهد هذه المباراة مواجهة بين الفرقين في سعيهما لتحقيق نتائج إيجابية. القوة الجوية العراقي تصدر ترتيب المجموعة بعد فوزه في الجولة السابقة على أجمك. بالمقابل، لم يخوض الاتحاد جدة مباراته السابقة بسبب إلغاء المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه مع سباهان.

على الصعيدين الوطني والقاري، يواجه الاتحاد جدة تحديات بعد أن فقد صدارة الدوري السعودي، حيث تأخر بفارق ست نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الأول. وفي آخر مباراة خاضها في الدوري، اكتفى الفريق بالتعادل 1-1 مع التعاون.

مباراة القوة الجوية يمكن أن تكون فرصة مثالية لفريق اتحاد جدة لاستعادة توازنه. بإمكان الفوز في هذه المباراة أن يساعد الفريق في استرداد صدارة المجموعة والابتعاد عن المنافسين وتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار القادمة من البطولة.

إذا كانت الأمور تجري على ما يرام، يمكن للفريق السعودي أن يستغل هذه المباراة للارتقاء في ترتيب المجموعة وتحقيق النجاح في البطولة. سيكون على الفريق ومدربه البرتغالي نونو سانتو أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق النتائج المرجوة.

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية اليوم 23-10-2023

من المقرر أن يخوض فريق الاتحاد والقوة الجوية العراقي مباراة في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 (October)، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت السعودية والقاهرة. لكن يجب على المشاهدين في دولة الإمارات العربية المتحدة ملاحظة أن المباراة ستنطلق عند الساعة الثامنة مساء بالنسبة لهم. وإليكم جدول يوضح توقيت مباراة الاتحاد والقوة الجوية بالنسبة لمختلف الدول العربية:

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية

حصلت قنوات SSC على حقوق البث الحصرية لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك دوري روشن السعودي وبطولة آسيا المقبلة التي ستقام في البلاد. ويمكن للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية متابعة المباريات عبر قنوات beIN AFC1، بينما يمكن للمشاهدين داخل الإمارات متابعة البطولة عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

تردد SSC 1 عرب سات تردد beIN Sports AFC نايل سات تردد beIN Sports AFC سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

القناة المعلق قناة SSC Sports HD1 رؤوف خليف وعيسى الحربين قناة الكاس 10 HD خليل البلوشي قناة beIN SPORTS AFC 1 حسن العيدروس قناة أبوظبي آسيا 2 محمد الشامسي قناة دبي آسيا 2 أحمد العبيدلي

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية بث مباشر

سيتم توفير بث المباشر مباراة الاتحاد والقوة الجوية عبر تطبيق “تود” وخدمة “بي إن كونكت” والباقة الرياضية من خدمة “شاهد VIP”، وفيما يلي جميع الطرق المتوفرة لمشاهدة مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم:

بين كونكت بث مباشر قنوات الكأس. تطبيق تود بث مباشر قناة ابوظبي. شاهد VIP البث المباشر على منصات التواصل الإجتماعي يوتيوب – تويتر – فيسبوك مواقع البث المباشر مثل: الاسطورة لبث المباريات.

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مشاهدة مباراة الإتحاد والقوة الجوية بث مباشر في دوري آبطال آسيا

تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

حارس مرمى عبد الله المعيوف رباعي الدفاع مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود ثلاثي الوسط نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي مثلث الهجوم إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

اتحاد جدة يستضيف القوة الجوية فى قمة نارية بدوري أبطال آسيا

في مباراة مثيرة مقامة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، يلتقي فريق اتحاد جدة السعودي مع القوة الجوية العراقي في السابعة مساء اليوم، الاثنين. يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري 2023-24.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

فريق اتحاد جدة يسعى لتحقيق الانتصار في هذه المباراة بهدف الحصول على النقاط الثلاث وضمان تصدره للمجموعة الثالثة. يستفيد الفريق من ميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره، بالإضافة إلى تجربة لاعبيه الدوليين، ومن بينهم النجم الفرنسي كريم بنزيما.

حاليًا، يحتل الفريق السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط جمعها من فوز واحد، مع تسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.

من جهة أخرى، يتطلع فريق القوة الجوية العراقي إلى العودة بأفضل نتيجة من السعودية لمواصلة تصدره لترتيب المجموعة الثالثة، وذلك بعدما يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان المركز الأول.

يتصدر القوة الجوية حاليًا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، حيث حققوا الفوز في مباراة واحدة وتعادلوا في مباراة أخرى، مسجلين 4 أهداف وتلقوا 3.

قبل هذا اللقاء، لم يسبق لفريقي اتحاد جدة والقوة الجوية العراقي أن التقيا في مباريات رسمية وفقًا لشبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

يظهر نادي اتحاد جدة بقيمة تسويقية تبلغ نحو 133 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة تسويق القوة الجوية العراقي نحو 8 ملايين يورو فقط. وهذا يعكس الفارق الكبير في الخبرات والإمكانيات بين الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

يأتي هذا اللقاء ضمن النسخة 21 من بطولة دوري أبطال آسيا، التي شهدت تغييرًا في نظام البطولة، حيث تم نقلها لأول مرة من موسم الربيع إلى موسم الخريف. تمتد مواعيد مباريات البطولة من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

تشارك في البطولة 20 فريقًا من منطقة الغرب في دور المجموعات الآسيوي، ويتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق. يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، بالإضافة إلى أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

سيتم إجراء مباريات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير وحتى أبريل 2024، مع موعد نهائي مقرر يومي 11 و18 مايو 2024. هذه البطولة تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأحداث الكروية في قارة آسيا وتجذب الأندية والجماهير من جميع أنحاء القارة لمتابعتها بشغف.